Xã hội

Bé gái 14 tuổi ở Lâm Đồng mất liên lạc nhiều ngày

Thái Lâm
TPO - Công an ở tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương tìm bé gái 14 tuổi mất liên lạc hơn 2 ngày, sau khi gia đình trình báo việc cháu rời nhà và không thể liên hệ được từ trưa 21/1.

Ngày 24/1, Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo truy tìm một bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày qua.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 23/1, Công an phường Phú Thủy tiếp nhận trình báo của gia đình chị Bùi Thị Thanh Xuân (41 tuổi, trú khu phố 5, phường Phú Thủy) về việc con gái là cháu Nguyễn Thị Vân Hà (14 tuổi) bị mất liên lạc hơn 2 ngày.

Theo thông tin gia đình cung cấp, khoảng 12h35 ngày 21/1, cháu Hà được em trai chở đến khu vực khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long (trước đây thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, còn nay thuộc phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng). Từ thời điểm đó đến nay, gia đình không thể liên lạc được với cháu nên đã trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Thủy đã tổ chức lực lượng phối hợp tìm kiếm, xác minh, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả.

Theo mô tả của gia đình, cháu Nguyễn Thị Vân Hà cao khoảng 1,65m, nặng khoảng 45kg, tóc đen dài qua vai. Khi rời nhà, cháu mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen, quần jean xanh.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến cháu Hà, kịp thời thông báo cho công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Phước Trường (cán bộ Công an phường Phú Thủy) qua số điện thoại: 079.4737.179.

Thái Lâm
