Vụ Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng: Truy tìm nữ kế toán và 3 người Trung Quốc có liên quan

Pháp luật

Google News

Hoài Văn
Nguyễn Thành
TPO - Liên quan đến sai phạm tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, công an tiếp tục khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; truy tìm nữ kế toán và 3 người Trung Quốc có liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý, hỗ trợ chuyên môn và tài chính tại phòng khám.

Ngày 10/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, liên quan vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (180 Trần Phú, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng), đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 3.

50065a9dfe12714c2803.jpg
Công an truy nã Nguyễn Thị Vân Anh

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại phòng khám nêu trên.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1995; trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) là kế toán thu – chi của phòng khám, giữ vai trò trực tiếp thực hiện và giúp sức trong việc quản lý sổ sách kế toán trái quy định, hợp thức hóa các khoản thu – chi bất hợp pháp. Đối tượng đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán, cố ý bỏ ngoài sổ sách doanh thu thực tế, gây thiệt hại bước đầu cho cơ quan thuế số tiền 3,9 tỷ đồng.

Hiện nay, Nguyễn Thị Vân Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã để phục vụ công tác điều tra.

truy-na-3762.jpg
0fc0295e8dd1028f5bc0.jpg
b55b13c7b74838166159.jpg
Công an truy tìm 3 đối tượng người Trung Quốc LI HAI XIA, GU SHIPING, ZHANG XUE QIN

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy tìm, xác minh các đối tượng người Trung Quốc gồm GU SHIPING, ZHANG XUE QIN và LI HAI XIA có liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý, hỗ trợ chuyên môn và tài chính tại phòng khám.

Bước đầu xác định các đối tượng này có dấu hiệu tham gia hoạt động trái pháp luật, tổ chức khám chữa bệnh không đúng quy định, chi phối tài chính và lợi dụng người Việt Nam đứng tên để che giấu hành vi vi phạm.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, cơ quan công an điều tra xác định, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính hơn 2,235 tỷ đồng từ 101 khách hàng. Từ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 11 bị can, trong đó có giám đốc công ty và giám đốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, về tội “Lừa dối khách hàng”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

