Nam sinh lớp 8 chế tạo hơn 3.000 quả pháo nổ rồi đem bán cho bạn học

TPO - Chỉ trong vòng khoảng 1 tháng, một nam sinh lớp 8 ở Nghệ An đã bí mật chế tạo hơn 3.000 quả pháo nổ ngay trong phòng ngủ để mang bán cho bạn học.

Ngày 10/1, Công an xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phát hiện một nam sinh chế tạo pháo nổ để bán cho học sinh khác trong trường học, thu giữ 3000 quả pháo nổ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện P.Đ.T.S. (SN 2012, học sinh một trường THCS trên địa bàn) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc chế tạo pháo nổ.

Đến ngày 31/12/2025, công an phát hiện nam sinh này đang bán pháo cho bạn cùng trường. Kiểm tra ba lô, lực lượng chức năng thu giữ 100 quả pháo nổ.

Số pháo nổ bị công an thu giữ.

Làm việc với cơ quan công an, S. khai nhận, đầu tháng 12/2025 đã đặt mua thuốc pháo và vỏ pháo trên mạng xã hội, sau đó mang về phòng ngủ để tự chế tạo pháo nhằm bán kiếm tiền. Tổng cộng, nam sinh này đã làm ra khoảng 3.000 quả pháo nổ, trong đó đã bán cho bạn cùng lớp 200 quả.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của S., Công an xã Hợp Minh tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 2.700 quả pháo nổ cùng khoảng 3kg tiền chất dùng để chế tạo thuốc pháo.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.