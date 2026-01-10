Triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thành Đạt
TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Phòng 5 - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an phường Lào Cai đồng loạt triển khai các tổ công tác, triệt phá một đường dây mua bán người dưới 16 tuổi hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố.

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng tổ chức mua bán người dưới 16 tuổi núp bóng hoạt động massage, karaoke tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Lào Cai. Các đối tượng lợi dụng mạng internet, thông qua các ứng dụng như Facebook, Zalo, Telegram để tuyển mộ người làm “nhân viên”.

1.jpg
Đối tượng Đặng Văn Vinh và Phạm Thị Hoa. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.
2.jpg
Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 8/1, Ban chuyên án đồng loạt khám xét, triệu tập các đối tượng tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai), xã Tân Minh (TP Hải Phòng), xã Tu Vũ (tỉnh Phú Thọ) và phường Song Liễu (tỉnh Bắc Ninh). Kết quả, lực lượng chức năng đã triệu tập, bắt giữ 10 đối tượng nghi vấn liên quan và giải cứu 21 nạn nhân.

Quá trình đấu tranh xác định, các đối tượng gồm: Đặng Văn Vinh (SN 1997, trú tại phường Phú Liễn, TP Hải Phòng), Phạm Thị Hoa (SN 1992, trú tại xã Tân Minh, TP Hải Phòng), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1999, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) và Lô Minh Quang (SN 2006, trú tại xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Sau khi tuyển mộ người phục vụ rót bia, bấm bài tại các quán karaoke, các đối tượng ép buộc nạn nhân nhận các khoản nợ. Nếu không muốn tiếp tục làm việc, nạn nhân sẽ bị chuyển giao cho nhóm khác, kèm theo yêu cầu “chủ mới” thanh toán khoản nợ này. Đây là hình thức biến tướng của hành vi mua bán người để trục lợi.

3.jpg
Lực lượng công an đã giải cứu 21 nạn nhân. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt và quyết định tạm giữ đối với các đối tượng nêu trên để điều tra, làm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Đạt
