Pháp luật

Google News

Bắt Tổng giám đốc và 3 nhân viên Công ty CP đồ hộp Hạ Long

Nguyễn Hoàn
TPO - Công an TP Hải Phòng vừa thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn - Tổng Giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long và 3 nhân viên cấp dưới do có liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý chất lượng thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi trong kho lạnh.

Chiều 10/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Viện KSND TP Hải Phòng vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đối với Trương Sỹ Toàn – Tổng Giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên cấp dưới phụ trách kiểm soát chất lượng.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) – Tổng Giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, có trụ sở tại 71 phố Lê Lai, TP Hải Phòng.

Ông Toàn bị bắt do có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi được thu gom, tuồn vào các kho lạnh bảo quản.

3.jpg
5.jpg
Lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm định thịt lợn trong kho lạnh Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cũng bắt 3 đối tượng làm việc tại Công ty CP đồ hộp Hạ Long, gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, ở phường Hồng Bàng) - Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan (SN 1979, ở phường Đông Hải) - nhân viên được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, ở phường Ngô Quyền) - nhân viên bộ phận đầu vào, Phòng Quản lý chất lượng.

Cả 3 nhân viên này được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất tại Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

tp-do-ho-ha-long-1.jpg
Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP Hải Phòng.
Nguyễn Hoàn
#Công ty CP đồ hộp Hạ Long #vụ án #thịt lợn nhiễm bệnh #pate cột đèn #Bắt Tổng giám đốc Công ty đồ hộp Hạ Long #Công an TP Hải Phòng

