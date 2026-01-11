Bắt nhanh đối tượng cướp giật tại tiệm vàng ở Đà Nẵng

TPO - Chưa đầy 24 giờ truy xét, Công an thành phố Đà Nẵng đã tóm gọn đối tượng cướp giật tại tiệm vàng trên địa bàn.

Ngày 10/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa truy xét, bắt giữ Nguyễn Văn Vinh (SN 2000, trú xã Thăng Phú, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Vinh bị bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng. Ảnh CA

Trước đó, lúc 13 giờ 25 phút ngày 8/1, công an tiếp nhận tin báo về việc một đối tượng giả vờ vào mua trang sức tại cửa hàng Việt Tín (chợ Hòa Cầm, đường Nguyễn Nhàn, phường Cẩm Lệ), sau đó lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng cướp giật 1 nhẫn tròn trọng lượng 1,65 chỉ và 1 lắc tay trọng lượng 1,41 chỉ (vàng Tây), tổng trị giá gần 30 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã phân công tổ công tác gồm nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm khẩn trương phối hợp công an phường Cẩm Lệ và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Sau thời gian chưa đến 24 giờ, ngày 9/1 lực lượng công an đã xác định Nguyễn Văn Vinh là đối tượng gây án và triệu tập về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Vinh thừa nhận hành vi vi phạm, khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, Vinh sử dụng xe máy do vợ đứng tên, tháo biển số thật, gắn biển số giả nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Sau khi gây án, đối tượng thay đổi trang phục, tháo biển số giả rồi mang toàn bộ số vàng cướp giật được về xã Thăng Bình bán tại tiệm vàng với giá 25 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô, 1 biển số xe giả, 1 hóa đơn mua bán vàng và số tiền 25 triệu đồng.

Công an khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Vinh để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.