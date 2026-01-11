Phải lấy an toàn của người dân làm mục tiêu, động lực, trung tâm trong mọi hoạt động của CSGT

TPO - Bộ Công an vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Truyền thống CSGT (21/02/1946 – 21/02/2026) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng CSGT. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo.

Cục CSGT kỷ niệm 80 năm và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, thời gian qua, lực lượng CSGT đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng các chiến lược về an toàn giao thông; tai nạn giao thông được kiềm chế, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân được nâng cao hơn; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý giao thông, các dịch vụ công phục vụ nhân dân ngày càng thuận lợi, nhanh chóng; giúp đỡ nhân dân trên các tuyến đường và trong thiên tai, bão lũ…

“Có thể khẳng định, trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển cùng với lực lượng CAND bảo đảm ANTT trong kháng chiến, qua các mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ có thay đổi, lực lượng CSGT ngày càng trưởng thành về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cán bộ có tư duy mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” – Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng CSGT. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã gắn Huân chương lên Cờ truyền thống của lực lượng CSGT và trao Bằng Huân chương tặng CBCS toàn lực lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, lực lượng CSGT đã đóng góp nhiều thành tích, chiến công trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước; đã tham mưu giúp Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm TTATGT; CBCS CSGT đã không quản hiểm nguy gian khó, vất vả, ngày đêm bám đường thường trực chiến đấu, phân tuyến, phân luồng, bảo đảm giao thông, giúp nhân dân di chuyển được thuận lợi, an toàn…

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là thời điểm cả nước – dưới sự lãnh đạo của Đảng – bước vào kỷ nguyên mới với đột phá tư duy phát triển, đột phá hành động, đổi mới tư duy phát triển gần dân, sát dân, trọng dân, học dân, dựa vào dân, vì dân; yêu cầu ngày càng cao xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhân văn, gần dân…

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng CSGT phải vươn lên xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng về xây dựng xã hội lành mạnh, kỷ cương, kỷ luật, văn minh, an toàn và phát triển.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác bảo đảm TTATGT, lấy an toàn của người dân làm mục tiêu, động lực, trung tâm trong mọi hoạt động của CSGT, chuyển mạnh tư duy, biện pháp từ truyền thống sang kết hợp chặt chẽ với hiện đại, quản trị dựa trên pháp luật và dữ liệu, chủ động phòng ngừa sai phạm, tích cực kiến nghị, đề xuất giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện có thể gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

“Các đồng chí cần tạo đột phá ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu giao thông đồng bộ, liên thông, phát triển các hệ thống giám sát, chỉ huy, xử lý vi phạm giao thông thông minh, hiện đại, tập trung kéo giảm TNGT bền vững. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông.

Trước mắt, thực hiện tốt hơn điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ” – Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh và yêu cầu lực lượng CSGT phấn đấu xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030.

Lực lượng CSGT đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân” cho 16 tập thể, 11 cá nhân, và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động và Huân chương Chiến công các hạng.