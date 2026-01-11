Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Biết công an kiểm tra, lái xe tải chủ động lấy ma tuý ra nộp

Đức Anh
TPO - Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Cảnh sát giao thông Tuyên Quang đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều lái xe ô tô tải dương tính với ma túy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa thông tin, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhiều trường hợp lái xe ô tô tải dương tính với ma túy.

612237446-1361630476001195-5126877660353501821-n.jpg
Tài xế B.Q.T (SN 1974, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 29E-569.74 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 29RM-064.99.

Cụ thể, ngày 21/12/2025, tại xã Thái Bình, tổ công tác gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Bình Thuận kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển số 22H-001.52 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 22R-005.99 do ông N.V.Đ (SN 1994, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển. Quá trình kiểm tra, ông Đ tự nguyện giao nộp 2 gói và 3 viên nén, khai nhận là ma túy. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy ông Đ dương tính với ma túy đá.

614254516-1361630432667866-6027788771882459845-n.jpg
Tài xế N.V.Đ (SN 1994, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 22H-001.52 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 22R-005.99.

Tiếp đó, ngày 8/1/2026, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường và Trạm Y tế phường An Tường tiến hành xét nghiệm ma túy đối với ông B.Q.T (SN 1974, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 29E-569.74 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 29RM-064.99 có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy.

Kết quả, ông T dương tính với ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý các hành vi không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy và bàn giao đối tượng cho Công an phường An Tường tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị phạt tiền từ 30–40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22–24 tháng.

Đức Anh
