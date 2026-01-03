Cho vay lãi ‘cắt cổ’ gấp 16 lần quy định, một đối tượng ở Tuyên Quang bị khởi tố

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Mạc, trú tại thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Dương về hành vi cho vay với lãi suất “cắt cổ” trên 300%/năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Văn Mạc (SN 1967, trú thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạc trú thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Dương. Ảnh: Xuân Dũng

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự, từ tháng 5 đến tháng 12/2025, Nguyễn Văn Mạc đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vay tổng cộng 657 triệu đồng với mức lãi suất từ 182,5% đến 319,4%/năm, cao gấp từ hơn 9 đến gần 16 lần mức lãi suất tối đa 20%/năm theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Hành vi của Nguyễn Văn Mạc có dấu hiệu vi phạm khoản 1, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức cho vay “tín dụng đen” núp bóng vay tiền nhanh, vay online. Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng hợp pháp để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục, tránh vay mượn qua mạng xã hội, ứng dụng cho vay hoặc các tổ chức tài chính không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều rủi ro và hệ lụy pháp lý.