Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cho vay lãi ‘cắt cổ’ gấp 16 lần quy định, một đối tượng ở Tuyên Quang bị khởi tố

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Mạc, trú tại thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Dương về hành vi cho vay với lãi suất “cắt cổ” trên 300%/năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Văn Mạc (SN 1967, trú thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

608006509-1355119646652278-4973618019499803626-n.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Mạc trú thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Dương. Ảnh: Xuân Dũng

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự, từ tháng 5 đến tháng 12/2025, Nguyễn Văn Mạc đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vay tổng cộng 657 triệu đồng với mức lãi suất từ 182,5% đến 319,4%/năm, cao gấp từ hơn 9 đến gần 16 lần mức lãi suất tối đa 20%/năm theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Hành vi của Nguyễn Văn Mạc có dấu hiệu vi phạm khoản 1, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức cho vay “tín dụng đen” núp bóng vay tiền nhanh, vay online. Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng hợp pháp để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục, tránh vay mượn qua mạng xã hội, ứng dụng cho vay hoặc các tổ chức tài chính không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều rủi ro và hệ lụy pháp lý.

Đức Anh
#Tuyên Quang #khởi tố #vay nặng lãi #quy định #đối tượng #tín dụng đen

Xem thêm

Cùng chuyên mục