Hải Phòng bắt hàng loạt đối tượng tàng trữ ma túy, pháo nổ dịp Tết

TPO - Dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2026, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ hàng loạt đối tượng có hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy", "tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ".

Ngày 3/1, Đội An ninh hàng không – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng N.V.T (quê Nghệ An) cho Công an phường Hải An để điều tra, xác minh về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, rạng sáng 2/1, Đội An ninh hàng không làm nhiệm vụ soi chiếu an ninh hành lý xách tay tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi. Tại đây, cảnh sát nghi vấn nam hành khách N.V.T có dấu hiệu bất thường.

Ngay sau đó, Đội An ninh hàng không phối hợp với Đội An ninh kiểm soát đưa hành khách này vào phòng trực để tổ chức kiểm tra trực quan. Cảnh sát đã phát hiện trong túi quần hành khách một gói ny-lon kích thước 2x2 cm chứa chất bột màu trắng nghi ma túy và một tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng cuộn tròn.

Đối tượng N.V.T tại cơ quan công an.

Làm việc với cảnh sát, N.V.T khai làm nghề tự do, đi chuyến bay VJ283 chặng Hải Phòng – TP Hồ Chí Minh. Ban đầu, đối tượng trả lời quanh co, không hợp tác về nguồn gốc tang vật. Tuy nhiên, khi cảnh sát đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng thừa nhận “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng khai, nhờ bạn mua hộ ma túy (ketamine) với giá 1,6 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, đối tượng lấy tờ tiền cuộn tròn để sử dụng một phần chất cấm, phần còn lại được gói trong túi ny-lon, giấu trong túi quần để sử dụng sau.

Đêm 1/1, rạng sáng 2/1, lực lượng HP22 – Công an TP Hải Phòng tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết các đối tượng phạm tội về an ninh trật tự đường phố.

Tại khu vực đường Máy Tơ, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng), cảnh sát phát hiện, bắt quả tang Quàng Văn Dui (SN 2003, quê tỉnh Điện Biên) tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Kiểm tra, cảnh sát phát hiện Dui đang vận chuyển 6 thùng giấy chứa pháo và pháo hoa với tổng trọng lượng 80,6kg.

Ngay sau đó, tổ công tác HP22 đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Ngô Quyền thụ lý, điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quàng Văn Dui và tang vật tại cơ quan công an.

Cũng trong rạng sáng 2/1, tổ công tác Đội CSGT số 2 – Phòng Cảnh sát giao thông Hải Phòng phối hợp với Phòng CSCĐ tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến đường giao thông.

Quá trình làm nhiệm vụ, cảnh sát phát hiện Mã Văn Ly (SN 1992, quê Cao Bằng) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong túi áo nam tài xế có gói ny-lon chứa chất bột màu trắng (ma túy). Đối tượng và tang vật sau đó được bàn giao cho Công an phường An Biên thụ lý, điều tra.