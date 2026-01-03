Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt đối tượng dùng ly uống nước đập vào đầu cô gái tại quán cà phê ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 3/1, Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ Bùi Thanh Bình (sinh năm 1989, ngụ phường Long Phước) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi đối tượng này hành hung một cô gái tại quán cà phê khiến cô gái nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TPHCM phát hiện đoạn clip lan truyền ghi lại cảnh một cô gái bị hành hung tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, Phường Long Trường.

Clip vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Long Trường tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và đưa Bùi Thanh Bình (sinh năm 1989, ngụ phường Long Phước) về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Bùi Thanh Bình đã thừa nhận hành vi vi phạm. Theo lời khai ban đầu, khoảng 14h ngày 01/01, Bình cùng một người bạn đến quán cà phê trên đường Võ Văn Hát để uống nước.

Trong quá trình này, Bình xảy ra mâu thuẫn với chị Đ.T.N.K.C (sinh năm 2009, ngụ phường Long Trường). Sau đó, Bình đã dùng ly uống nước đập vào đầu nạn nhân, gây thương tích.

tp-dcnx.png
Camera ghi lại hình ảnh Bình (áo đỏ) hành hung cô gái.

Phản ánh với báo chí tại bệnh viện, chị C. cho biết, sáng cùng ngày chị cùng 3 người bạn vào quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường uống nước.

Bàn chị C. và 3 người bạn ngồi bên cạnh bàn của Bình. Lúc này, người đàn ông liên tục "nút chuột", "đá lông nheo" với C. khiến chị khó chịu nên liền phản ứng. Bất ngờ, Bình đứng dậy chửi bới, cầm ly thủy tinh lao đến đập vào đầu C. gây chảy nhiều máu. Vết thương khiến chị C. phải đến bệnh viện khâu 4 mũi.

bui-thanh-binh.jpg
Bùi Thanh Bình tại cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Thanh Bình về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
