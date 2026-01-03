Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Khởi tố 21 đối tượng vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu

Nguyễn Dũng
TPO - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Bính Ngọ 2026, Công an TPHCM đã khởi tố 21 đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với quy mô lớn.

Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết, chỉ trong thời gian ngắn ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 vụ vi phạm, khởi tố 13 vụ với 21 bị can về tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm.

thuocla2.jpg
Đối tượng buôn lậu thuốc lá bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Tang vật thu giữ gồm 54.594 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các nhãn hiệu khác nhau, ước tính trị giá trên 2 tỉ đồng.

Một trong những vụ điển hình là bắt quả tang xe tải chở 13.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn Hóc Môn vào đêm 21/12/2025. Tài xế khai nhận được thuê vận chuyển số hàng này qua ứng dụng Zalo với tiền công gần 7 triệu đồng nếu trót lọt.

thuocla1.jpg
Công an bắt quả tang xe tải của Tà có chở 13.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: CA

Công an cũng triệt phá nhiều kho hàng và điểm bán lẻ lớn trên địa bàn thành phố. Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ thêm hàng nghìn bao thuốc lá lậu các loại, đồng thời khởi tố một số đối tượng để điều tra theo quy định.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan trong đường dây buôn bán hàng cấm quy mô lớn này, nhằm xử lý nghiêm theo pháp luật và ngăn chặn tình trạng buôn lậu diễn biến phức tạp trong dịp cao điểm cuối năm.

Nguyễn Dũng
