Pháp luật

Google News

Bắt tạm giam đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép qua vùng biển Thái Lan

Nhật Huy
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sang để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, đối tượng này từng bị Tòa án tỉnh Songkhla (Thái Lan) tuyên phạt 6 tháng tù vì đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài.

Ngày 2/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sang (SN 1976, trú phường Vĩnh Thông, An Giang) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa năm 2024, Nguyễn Thanh Sang tham gia tổ chức cho một số người ra khơi đánh bắt hải sản bằng tàu cá KG-62481-TS, xuất phát từ An Giang. Trong quá trình hoạt động, tàu gặp sự cố kỹ thuật nên quay về đảo Thổ Chu sửa chữa, sau đó tiếp tục ra khơi.

z7384445072103-8fa1edb4723293dc9ff6cb2420717b0f-8405-2065.jpg
Bị can Nguyễn Thanh Sang.

Khi đang đánh bắt trên vùng biển Thái Lan, tàu cá nói trên bị lực lượng Hải quân Thái Lan phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Cảnh sát tỉnh Songkhla. Tòa án tỉnh Songkhla sau đó tuyên phạt Nguyễn Thanh Sang 6 tháng tù giam, đồng thời phạt bổ sung 500.000 baht vì hành vi đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Thái Lan.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Nguyễn Thanh Sang bị trục xuất về Việt Nam. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh An Giang về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Kết quả xác minh xác định, tại thời điểm bị lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ, tàu cá do Nguyễn Thanh Sang điều khiển đang hoạt động trái phép trong vùng biển nước ngoài. Hành vi của bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhật Huy
