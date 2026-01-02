Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Giao công an điều tra vụ cả cánh rừng bị chặt quanh gốc, chết dần

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng chặt quanh gốc cả cánh rừng tại xã Ia Mơ.

Ngày 1/1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành công văn số 8717 về việc khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý các vụ phá rừng tại xã Ia Mơ và đào bứng cây thông trái pháp luật tại xã Đak Đoa.

Theo đó, ngày 28/12, một số cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng phá rừng tại xã Ia Mơ và việc đào bứng cây thông tại xã Đak Đoa. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Ia Mơ và UBND xã Đak Đoa khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng phá rừng tại xã Ia Mơ và đào bứng cây thông tại xã Đak Đoa, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai được giao tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với Công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc; tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Hiện trường rừng ở xã Ia Mơ bị chặt quanh gốc, chết dần.

UBND xã Ia Mơ và UBND xã Đắk Đoa có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xử lý; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, lâm nghiệp trên địa bàn, không để tái diễn tình trạng phá rừng, đào bứng cây thông trái pháp luật.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 8h ngày 25/12, Tổ kiểm lâm công tác tại xã Ia Mơ phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Lốp và Chốt Quản lý bảo vệ rừng số 4 tuần tra, kiểm soát tại khu vực tiểu khu 1000, lâm phần do UBND xã Ia Mơ quản lý. Tổ công tác phát hiện có hiện trường cây rừng tự nhiên bị ken phá trái pháp luật tại lô 2, tiểu khu 1000.

Qua đo đếm, hiện trường có 217 cây rừng tự nhiên bị ken phá (dầu, xoài, cà chít…), đường kính các cây từ 10-40cm, khoảng cách từ mặt đất đến vị trí ken cây từ 10-180cm. Tại thời điểm kiểm tra toàn bộ cây rừng bị ken vẫn còn sống.

Nhiều năm nay, rừng thông thuộc xã Đak Đoa nằm trong phạm vi Dự án sân golf Đak Đoa bị đình trệ nhiều năm nay. Nhưng theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua tình trạng kẻ gian đột nhập đào bứng, cưa hạ các cây thông trong khu vực dự án mang đi tiêu thụ xảy ra phổ biến.

