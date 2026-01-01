Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 10.493 trường hợp vi phạm, trong đó 2.056 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

n5.jpg
Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.

Theo thống kê của Cục CSGT, trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 41 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 24 vụ, giảm 23 người tử vong và giảm 2 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ.

Trên tuyến đường bộ, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 10.493 trường hợp vi phạm; tạm giữ 53 xe ô tô, 2.408 xe mô tô, 155 phương tiện khác; tước 344 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 1.742 trường hợp.

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.056 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.020 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 93 trường hợp; quá khổ giới hạn 37 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 02 trường hợp; chở quá số người quy định 48 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 8 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 87 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 02 trường hợp; vi phạm ma túy 4 trường hợp.

Trên tuyến QL1A, lực lượng chức năng đã kiểm tra 7.541 phương tiện, phát hiện, lập biên bản xử lý 1.281 trường hợp vi phạm (183 xe khách, 200 xe tải, 155 xe con, 17 xe container, 702 mô tô, 24 phương tiện khác); trừ điểm, tước GPLX 358 trường hợp, tạm giữ 257 phương tiện.

Các Đội TTKSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT kiểm tra, lập biên bản 110 trường hợp vi phạm; tước GPLX 01 trường hợp; trừ điểm GPLX 39 trường hợp; tước Giấy chứng nhận, tem kiểm định 01 trường hợp; tước phù hiệu 05 trường hợp; tạm giữ 03 phương tiện.

Tuyến đường thủy phát hiện xử lý 162 trường hợp vi phạm; đường sắt phát hiện xử lý 16 trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, qua hệ thống giám sát, các địa phương trực tiếp ghi nhận 6.145 trường hợp (trong đó lập biên bản trực tiếp 34 trường hợp; đó số trường hợp đủ điều kiện xử phạt 603 trường hợp; không đủ điều kiện xử phạt 5.508 trường hợp); gửi thông báo phạt nguội 576 trường hợp...

Thanh Hà
#Vi phạm nồng độ cồn trong dịp lễ #An toàn giao thông ngày Tết #Xử lý vi phạm giao thông #Thống kê tai nạn giao thông #Kiểm tra và xử phạt phương tiện #Tình hình trật tự an toàn đường bộ #Phạt nguội trong kiểm soát giao thông #Các loại vi phạm giao thông phổ biến #Tình hình tai nạn đường bộ trong ngày lễ #Quản lý phương tiện và người lái xe

Xem thêm

Cùng chuyên mục