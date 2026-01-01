Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt đối tượng vận chuyển heroin qua biên giới

Viết Hà
TPO - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La đã kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam.

Ngày 1/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, các lực lượng chức năng vừa phá thành công Chuyên án SL1225, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin qua biên giới.

mt.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ Thào A Cháng cùng tang vật.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/12, tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La, Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Chiềng On (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) phát hiện, bắt giữ đối tượng Thào A Cháng (sinh năm 1998, trú tại bản Hán Trạng, xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 2 bánh heroin, 1 điện thoại di động, 1 xe máy.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Thào A Cháng khai nhận đã nhận 2 bánh heroin từ một người đàn ông quốc tịch Lào, khoảng 30 tuổi, không rõ danh tính, tại khu vực gần cột mốc 228, sau đó vận chuyển về xã Chiềng Hoa để nhận tiền công 20 triệu đồng.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

