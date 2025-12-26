Đối tượng trang bị súng để vận chuyển lượng lớn ma tuý qua biên giới

Ngày 26/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Sơn La, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngày 25/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Vàng A Ly (sinh năm 1987, trú tại xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La). Tang vật thu giữ gồm: 6 bánh heroin có tổng khối lượng 1.925,47 gam, 1.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng quân dụng, 6 viên đạn cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ phía bên kia biên giới với mục đích mang về nội địa tiêu thụ kiếm lời. Khi vừa đưa hàng vào nội địa thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.