Khởi tố đối tượng đổ trộm hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Nguyên (SN 1985, trú tại tổ dân phố Cầu Dền, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 11/10 đến 16/10, trên địa bàn phường Lào Cai và phường Cam Đường xảy ra tình trạng đổ chất thải rắn xây dựng với khối lượng lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khu vực.

Đối tượng Trần Xuân Nguyên (áo đen). Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Cơ quan Công an xác định, Trần Xuân Nguyên là người trực tiếp chỉ đạo thi công phá dỡ công trình biệt thự tại lô 01, 02, tổ 12 Kim Tân, phường Lào Cai. Thay vì vận chuyển chất thải đến địa điểm tập kết theo quy định, Nguyên đã chỉ đạo 3 lái xe vận chuyển hơn 360 tấn chất thải rắn thông thường đi đổ trái phép tại hai vị trí: tổ dân phố Sơn Mãn 1 (phường Lào Cai) và tổ 18 Pom Hán (phường Cam Đường).

Hình ảnh đổ thải trái phép được cơ quan Công an tỉnh Lào Cai ghi lại.

Căn cứ khối lượng chất thải vi phạm và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Trần Xuân Nguyên về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.