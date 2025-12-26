TPHCM: Nữ sinh lớp 6 bị đàn chị cùng trường đánh đập tàn nhẫn

TPO - Cộng đồng mạng bức xúc với hình ảnh được chia sẻ trong đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội về một nữ sinh lớp 6 bị đánh tới tấp vào vùng đầu ở ngoài khuôn viên trường học tại phường Bà Rịa, TPHCM. Vụ việc đã được UBND phường Bà Rịa chỉ đạo làm rõ.

Tối 26/12, ông Võ Hoàng Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Bà Rịa (TP.HCM) cho biết đã nắm thông tin và chỉ đạo các ngành chức năng phường xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh Trường THCS Phước Nguyên bị hành hung xảy ra ngoài khuôn viên trường học.

Hình ảnh cắt trong clip nữ sinh lớp 6 Trường THCS Phước Nguyên bị đánh

Trước đó vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục bị một nữ sinh khác đánh liên tiếp. Trong clip, nạn nhân liên tục ôm đầu, bị kéo tóc, đánh nhiều lần vào vùng đầu và lưng nhưng không có hành động chống trả. Đoạn video clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận thể hiện sự phẫn nộ.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại khu vực Nhà thi đấu Bà Rịa (phường Bà Rịa). Nạn nhân là em N.N.T.K. (học sinh lớp 6A1) và người hành hung là em H.N.T.V. (học sinh lớp 8A4). Cả hai nữ sinh cùng học tại Trường THCS Phước Nguyên.

Theo biên bản làm việc giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh hai học sinh, nguyên nhân ban đầu được xác định là do em N.N.T.K. gọi em H.N.T.V. là “chị”. Không hài lòng với cách xưng hô này, em V. đã hẹn em K. ra khu vực nhà thi đấu để đánh dằn mặt.

Hình ảnh nữ sinh lớp 6 Trường THCS Phước Nguyên bị đánh trong đoạn video clip

Sự việc được một nữ sinh khác trong trường dùng điện thoại của em V. quay lại, sau đó chia sẻ cho các học sinh khác.

Tại buổi làm việc, phụ huynh em V. đã gửi lời xin lỗi đến em K. và gia đình, mong được tha thứ. Tuy nhiên, gia đình em K. cho biết sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

Theo lãnh đạo UBND phường Bà Rịa, gia đình nữ sinh K. bức xúc mong muốn cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Dự kiến các bên liên quan và cơ quan chức năng sẽ có buổi làm việc vào ngày 27/12.