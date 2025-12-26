Tuyên án vụ đưa, nhận hối lộ trong cấp phù hiệu xe

TPO - Ngày 26/12, TAND khu vực 5 - Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Thái Thanh Sơn (SN 1977, ngụ Vĩnh Long) 1 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”; buộc nộp lại 224 triệu đồng thu lợi bất chính. Bị cáo Cao Thanh Sang (SN 1972, nguyên Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng cũ) bị tuyên 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

Theo cáo trạng, bị cáo Thái Thanh Sơn là Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Sơn Phụng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải ô tô tại Sóc Trăng (cũ). Trong quá trình mở rộng quy mô, do hồ sơ không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật, việc cấp đổi giấy phép kinh doanh và cấp phù hiệu xe cho Công ty gặp nhiều khó khăn.

Bị cáo Sơn (phải) và Sang tại phiên tòa.

Cuối năm 2015, thông qua người quen giới thiệu, bị cáo Sơn gặp bị cáo Sang, thời điểm đó là Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái. Hai bên đã thỏa thuận, mỗi phù hiệu xe được cấp, bị cáo Sơn đưa cho bị cáo Sang 500.000 đồng để “tạo thuận lợi” trong giải quyết hồ sơ.

Từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2023, bị cáo Sơn chỉ đạo cấp dưới theo dõi số lượng xe được cấp phù hiệu hằng tháng, lập danh sách gửi cho bị cáo Sang xác nhận qua Zalo, sau đó chuyển tiền vào các tài khoản do bị cáo Sang đứng tên. Cơ quan điều tra xác định có 12 lần chuyển tiền với tổng số tiền hơn 236 triệu đồng, trong đó 224 triệu đồng là tiền cấp phù hiệu xe cho 448 phương tiện.

Đáng chú ý, mặc dù hành vi đưa, nhận tiền diễn ra trong thời gian dài, song bị cáo Sơn không tố giác ngay từ đầu, mà chỉ khi mâu thuẫn phát sinh, quan hệ hợp tác đổ vỡ mới gửi đơn tố giác với cơ quan chức năng.