Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hơn 100 cảnh sát đồng loạt đột kích 2 điểm khai thác cát trái phép ở Gia Lai

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 26/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa đấu tranh triệt xóa đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn tại thôn Phú Lạc (xã Bình An) và thôn Vĩnh Lộc (xã Tây Sơn).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, lúc 2h ngày 25/12, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Bùi Đức Tài - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Ban Chuyên án của Công an tỉnh đã huy động hơn trăm cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị đồng loạt kiểm tra tại 2 điểm khai thác cát trái phép tại thôn Phú Lạc (xã Bình An) và thôn Vĩnh Lộc (xã Tây Sơn, trước đây cùng thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ).

cong-an-2.jpg
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh (người đứng giữa) chỉ đạo các lực lượng xuất quân phá án. Ảnh: Công an Gia Lai.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 11 xe ben, 4 máy đào, 3 ô tô con, 3 xe mô tô, 29 điện thoại di động, 8 bộ đàm, tạm giữ 39 đối tượng, 410m3 cát cùng một số tang vật khác.

Cụ thể, tại điểm khai thác cát trái phép xã Tây Sơn, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 21 điện thoại, 6 xe ben hiệu “Chiến Thắng”, 3 xe ô tô con, 3 xe mô tô, 150m3 cát; tạm giữ 25 đối tượng.

Tại điểm khai thác cát trái phép tại xã Bình An, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 8 bộ đàm, 8 điện thoại di động, 5 xe ben hiệu “Chiến Thắng”, 2 máy cày (tự chế), 3 xe máy đào, 1 xe ô tô tải kéo chở máy đào, 110m3 cát; tạm giữ 14 đối tượng. Mở rộng phát hiện thêm 150m3 cát đang tập kết tại khu vực cách điểm kiểm tra 1km.

ca.jpg
Các lực lượng bảo vệ hiện trường vụ việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bình An. Ảnh: Công an Gia Lai.
kham-1.jpg
Các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo pháp luật. Ảnh: Công an Gia Lai.

Trong ngày 25/12, các cơ quan chức năng của Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương tiến hành thực hiện các lệnh khám xét nơi ở, khám nghiệm hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo Ban Chuyên án tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, việc đấu tranh thắng lợi Chuyên án không chỉ kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên khoáng sản, mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo niềm tin trong nhân dân. Đây là một trong những thành tích nổi bật của Công an tỉnh trong những ngày đầu đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các nhiệm vụ chính trị quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trương Định
#Công an Gia Lai #khai thác cát trái phép #đường dây phạm pháp #đột kích trong đêm #xã Tây Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục