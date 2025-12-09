Khởi tố hai giám đốc dùng vỏ bọc doanh nghiệp để khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 9/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Tuấn Anh (49 tuổi) và Phan Thị Quyết (41 tuổi, cùng trú xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép.

Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Dương Tuấn Anh. Ảnh: CA.

Theo điều tra, Tuấn Anh và Quyết là giám đốc hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản gồm Công ty TNHH Phúc Khang Cát Tiên (Chi nhánh của Công ty Phúc Khang Cát Tiên tại tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai) và Công ty TNHH Khang Quyết.

Hai đối tượng đã lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp, sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông, để tổ chức khai thác và vận chuyển trái phép hàng chục nghìn mét khối cát tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình làm việc, các bị can nhiều lần né tránh, không hợp tác, song trước các chứng cứ thu thập được đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện bị can Tuấn Anh đã bị bắt tạm giam, còn Phan Thị Quyết bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các tổ chức, cá nhân liên quan.