Khởi tố tài xế gây tai nạn làm hai người tử vong trên quốc lộ

Pháp luật

Google News

TPO - Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Ngô Trọng Trí (trú tỉnh Quảng Ngãi), người điều khiển ô tô tải rẽ trái không đảm bảo an toàn, không đúng phần đường quy định, gây vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại chỗ.

Ngày 8/12, thông tin từ Công an TP Huế cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Trọng Trí (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

tai-xe-tri-2.jpg
Công an lấy lời khai tài xế gây tai nạn chết người﻿ Ngô Trọng Trí.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 14/11, Trí điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc (TP Huế) theo hướng Bắc - Nam. Khi đến vị trí Km1+120 đoạn đường dẫn phía bắc hầm Phước Tượng, Trí cho xe rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng.

hien-truong-tngt.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông﻿ nghiêm trọng làm hai người chết xảy ra ngày 14/11 tại Huế.

Cùng thời điểm này, anh Đặng Xuân V. (SN 1988) điều khiển xe mô tô chở chị Nguyễn Thị Lâm H. (SN 1980, cả hai cùng trú thôn Nam Trường, xã Vinh Lộc, TP Huế) lưu thông theo hướng ngược lại. Do tình huống bất ngờ, xe mô tô đã va vào hông bên phải xe tải do Trí điều khiển, khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Quá trình điều tra, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông do Ngô Trọng Trí chuyển hướng xe tải không bảo đảm an toàn, không chấp hành tín hiệu báo hiệu đường bộ và điều khiển phương tiện không đúng phần đường quy định.

Ngọc Văn
