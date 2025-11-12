Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, một học sinh cấp 3 bị khởi tố

TPO - Một học sinh cấp 3 ở tỉnh Lào Cai vừa bị khởi tố vì hành vi cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mượn xe, dẫn đến vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Ngày 12/11, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Trung Dũng (SN 2008, trú xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai), hiện là học sinh Trường THPT số 4 Văn Bàn. Dũng bị khởi tố về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Tham dự buổi tống đạt có mẹ của bị can Dũng - người đại diện hợp pháp và Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai - người bào chữa cho bị can.

Học sinh cho bạn mượn xe dẫn đến tai nạn chết người bị khởi tố. Ảnh: Công an xã Văn Bàn.

Trước đó, tối 7/10, Dũng cho bạn là Đỗ Mạnh Dũng (SN 2010, trú xã Châu Quế, học sinh Trung tâm GDNN - GDTX Văn Bàn) mượn xe mô tô BKS 24V1-239.11 để đi đón bạn. Đỗ Mạnh Dũng điều khiển xe chở Hoàng Nam Chuyên (SN 2010, trú xã Minh Lương) đi trên tuyến QL279, đoạn qua thôn Nà Bay, xã Văn Bàn thì tự ngã, cả hai văng xuống đường.

Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Nạn nhân Hoàng Nam Chuyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Văn Bàn rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, nhưng do chấn thương sọ não nặng nên đã tử vong ngày 10/10.

Cơ quan Công an xác định, Hoàng Trung Dũng trên 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Mặc dù biết bạn chưa đủ điều kiện điều khiển mô tô nhưng vẫn giao xe, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an xã Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Riêng Đỗ Mạnh Dũng người lái xe, do chưa đủ 16 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, song cơ quan chức năng sẽ xem xét hình thức xử lý phù hợp.