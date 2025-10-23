Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ xe bán tải bị vùi lấp tại Lào Cai

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 25 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Phùng Văn Tuấn, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe bán tải trên tuyến QL279, đoạn qua thôn Pom Khén, xã Minh Lương, xảy ra sáng 29/9.

Khoảng hơn 15h ngày 23/10, các lực lượng tìm kiếm của hai xã Minh Lương, Nậm Xé cùng lực lượng hỗ trợ khác đã phát hiện và đào được một phần thi thể nạn nhân. Do địa hình hiểm trở, đất đá có thể sạt bất cứ lúc nào nên việc tìm kiếm phải tiến hành thủ công, máy xúc không thể tiếp cận hiện trường. Khoảng vài tiếng sau, toàn bộ thi thể mới được đưa ra ngoài. Qua nhận dạng ban đầu của gia đình, phần nhiều xác định là anh Phùng Văn Tuấn.

13396.jpg
Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sau khi thực hiện quy trình khám nghiệm, lực lượng chức năng đã xác nhận danh tính thi thể là anh Phùng Văn Tuấn, khép lại cuộc tìm kiếm kéo dài gần một tháng qua. Việc đưa được anh về với gia đình không chỉ là mong mỏi của người thân mà còn là niềm trăn trở của toàn bộ lực lượng tham gia suốt thời gian qua.

Theo Công an xã Văn Bàn, trong quá trình này, lực lượng địa phương chủ yếu hỗ trợ xác minh hành trình, phối hợp y tế túc trực tại hiện trường và cập nhật thông tin để người dân nắm rõ. Đồng thời, đơn vị cũng kết nối Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ gia đình các nạn nhân vượt qua khó khăn.

“Chúng tôi làm tất cả với tinh thần trách nhiệm và lương tâm của người công tác trong lực lượng cứu nạn, cứu hộ, mong chia sẻ phần nào mất mát với gia đình các nạn nhân”, đại diện Công an xã Văn Bàn chia sẻ.

13398.jpg
Phát hiện thi thể nạn nhân trong quá trình tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 29/9, ô tô bán tải Nissan Navara BKS 24A-348.02 do anh Hoàng Văn Định (SN 1988, quản đốc Nhà máy Thủy điện Tu Trên, xã Nậm Xé) điều khiển, chở theo anh Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú xã Nậm Xé) di chuyển trên quốc lộ 279 từ xã Nậm Xé sang Minh Lương thì mất liên lạc. Hai nạn nhân Định và Giang được tìm thấy trong tình trạng tử vong vào ngày 3/10, còn anh Tuấn bị vùi sâu trong đất đá cho tới nay mới được tìm thấy.

Thành Đạt
#Tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất #Cứu hộ và hỗ trợ gia đình nạn nhân #Vụ tai nạn xe bán tải trên Quốc lộ 279 #Quá trình cứu hộ kéo dài gần một tháng #Tình hình thiệt hại và nhận dạng nạn nhân #Hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm - Vingroup #Hợp tác lực lượng địa phương trong cứu hộ #Phân tích nguyên nhân vụ tai nạn và hậu quả

Xem thêm

Cùng chuyên mục