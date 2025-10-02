Tìm thấy ô tô bán tải chở 3 người bị vùi dưới lớp đất đá ở Lào Cai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TPO - Các đơn vị chức năng tỉnh Lào Cai vừa tìm thấy chiếc xe bán tải chở 3 người mất tích trên quốc lộ 279 đoạn qua xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Ông Đinh Phúc Hạnh - Chủ tịch UBND xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng gần 12h trưa 1/10, lực lượng tìm kiếm nhìn thấy phần đuôi xe lấp dưới khối lượng đất đá rất lớn.

11918.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm, đào bới chiếc xe bị mất tích.

“Chúng tôi mới thấy một phần nhỏ, chưa xác định chính xác có người trong xe hay không. Đất đá sạt xuống dày hơn chục mét, việc đưa phương tiện ra ngoài rất khó khăn. Xã đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp cùng các xã lân cận, đơn vị thi công và máy móc, dự kiến vài giờ tới mới có thể làm rõ”, ông Hạnh nói.

Cập nhật tình hình tiếp theo, ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Văn Bàn cho biết, tuyến đường từ xã Văn Bàn sang địa điểm tai nạn xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã xác định chắc chắn chiếc xe và biển số trùng khớp với phương tiện mất tích.

“Tuy nhiên, chiếc xe đang bị những tảng đá lớn đè chặt hai bên nên chưa thể xác định bên trong có người hay không. Chúng tôi đang cho phá đá, đồng thời huy động lực lượng bác sĩ pháp y đến hiện trường. Khu vực xung quanh đã xuất hiện mùi hôi, nghi là mùi tử thi”, ông Thủy nói.

vb-5669.jpg
Khu vực phát hiện ra xe bán tải.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 29/9, anh Hoàng Văn Định (SN 1988), quản đốc Thủy điện Tu Trên ở trên địa bàn xã Nậm Xé, điều khiển ô tô bán tải Nissan Navara BKS 24A-348.02, di chuyển theo quốc lộ 279 từ xã Nậm Xé hướng đi Văn Bàn đến xã Minh Lương thì mất tích. Trên xe còn có anh Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú tại xã Nậm Xé). Từ đó đến nay, cả 3 người mất liên lạc.

11754.jpg
Chiếc xe chở 3 người đàn ông được tìm thấy bị vùi lấp trên địa bàn xã Minh Lương.
Thành Đạt
#ô tô mất tích Lào Cai #xe ô tô dưới đất đá #tìm kiếm cứu hộ Lào Cai #sạt lở đất Lào Cai #xe bán tải mất tích #hiện trường tai nạn Lào Cai #đào bới đất đá Lào Cai #cứu hộ xe ô tô mất tích #xe bị vùi lấp Lào Cai #tìm người mất tích Lào Cai

