Phát hiện thi thể bên chiếc xe máy cháy trơ khung tại nghĩa trang ở Đắk Lắk

TPO - Người dân địa phương đi vào khu vực nghĩa địa, tá hoả phát hiện thi thể bên cạnh xe máy cháy trơ khung.

Ngày 8/9, một lãnh đạo UBND xã Quảng Phú (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ việc liên quan đến một thi thể trong tình trạng phân hủy tại khu vực nghĩa trang xã.

Đặc biệt, bên cạnh thi thể là một chiếc xe máy đã bị cháy đen, chỉ còn lại khung.

Nơi phát hiện thi thể.

Theo thông tin ban đầu, thi thể được xác định là nam giới. Cơ quan công an đang xác định nhân thân cũng như lai lịch của nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, một người dân địa phương đến khu vực nghĩa trang thì nghe mùi hôi thối bất thường.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, người này phát hiện ra thi thể đang trong tình trạng phân hủy, kèm theo chiếc xe máy bị cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Quảng Phú đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk để phong tỏa hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra làm rõ vụ việc.