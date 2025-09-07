Em bé 2 tuổi ngồi khóc thét bên thi thể mẹ trong ‘Mưa đỏ’

Ấn tượng diễn viên nhỏ tuổi nhất ‘Mưa đỏ’

Sau 15 ngày ra rạp, bộ phim Mưa đỏ đã vượt mốc doanh thu 500 tỷ đồng, tạo cơn địa chấn phòng vé Việt. Tính đến ngày 7/9, dự án đạt 550 tỷ đồng, chính thức trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.

Mưa đỏ do đạo diễn Đặng Thái Huyền cầm trịch, lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ như Hạ Anh, Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Phương Nam, Đình Khang…

Trong đó, diễn viên nhỏ tuổi nhất là Bảo Vy - em bé quê Quảng Trị. Bảo Vy xuất hiện ngay đại cảnh đầu tiên trong phim. Phân đoạn cô bé 2 tuổi ngồi khóc nức nở bên thi thể người mẹ dưới làn mưa bom bão đạn đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả.

Còn nhớ, trong buổi phỏng vấn với Tiền Phong, đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ ấn tượng về người dân Quảng Trị, sự góp sức của những diễn viên quần chúng, đặc biệt là cô bé 2 tuổi.

“Người miền Trung kiên cường và kỷ luật vô cùng. Quay dưới thời tiết khắc nghiệt như thế nhưng không một ai bỏ về. Cảnh em bé nằm khóc ở vệ đường, tôi chứng kiến còn xót xa nhưng người mẹ nhất quyết cho tiếp tục quay, không dừng lại. Người mẹ ấy khăng khăng cứ cho cháu quay đi, gia đình tự hào khi con được tham gia bộ phim lịch sử. Sau này con lớn, xem lại cũng sẽ tự hào”, đạo diễn Đặng Thái Huyền nhớ lại.

Diễn viên nhí nhỏ tuổi nhất trong phim Mưa đỏ được lựa chọn ngẫu nhiên, không qua casting.

Liên hệ với người mẹ qua lời kể của đạo diễn Đặng Thái Huyền, PV Tiền Phong có cuộc trò chuyện với chị Khánh Chi.

Chị Khánh Chi vội khoe hình ảnh con gái mới dự lễ khai giảng hôm 5/9, đồng thời bày tỏ xúc động vì nhận được sự quan tâm của truyền thông, khán giả. Theo chị Khánh Chi, cuộc sống của gia đình vẫn giản dị như trước. Điều thay đổi duy nhất là con gái được nhiều người yêu thương, nhận ra và gọi tên khi ra ngoài.

“Con còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của việc được nhiều người biết đến hay gọi là ‘người nổi tiếng’. Với con, mọi thứ vẫn hồn nhiên như trước - chỉ vui khi được mọi người ôm ấp, yêu thương và chơi cùng. Là mẹ, tôi thấy hạnh phúc vì con được đón nhận nhiều tình cảm, nhưng tôi vẫn mong Bảo Vy giữ trọn sự trong trẻo, vô tư đúng lứa tuổi”, chị Khánh Chi nói.

Hậu trường cảnh quay có sự xuất hiện của bé Bảo Vy trong phim Mưa đỏ.

Mẹ diễn viên nhí trong ‘Mưa đỏ’: Đã xem phim 5 lần, lần nào cũng khóc

Chị Khánh Chi chia sẻ Bảo Vy không trải qua casting như các diễn viên khác. Ban đầu, khi nghe đoàn phim tìm diễn viên quần chúng để tái hiện bối cảnh lịch sử, hai mẹ con háo hức đăng ký tham gia. Nhưng khi xuống bối cảnh, chị bất ngờ vì con được đạo diễn tin tưởng lựa chọn đảm nhận vai em bé trong phim. Chị xem đây là cái duyên để con được góp mặt ở Mưa đỏ.

“Với tôi, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi Bảo Vy khóc nức nở trong cảnh mất mẹ, rồi sau đó được cô Hồng (Hạ Anh - PV) bế lên xe. Lúc đó, con không hề ‘diễn’, mà khóc rất tự nhiên, khiến cả ê-kíp lặng người. Tôi vừa thương con, vừa xúc động, vì thấy rõ sức mạnh chân thật mà một em bé nhỏ tuổi có thể mang lại cho bộ phim. Ngoài ra, có những lúc quay xong, con lại hồn nhiên cười đùa, gọi tiếng bom nổ là ‘pháo hoa’, làm cả đoàn bật cười. Tôi còn nhớ trong một buổi trưa, khi cả đoàn vào lán ăn cơm thì ê-kíp kỹ thuật cho nổ một quả pháo phía xa để thu tiếng trực tiếp. Ngay lập tức, Bảo Vy quay sang trấn an mọi người rằng: ‘Không sao đâu, chỉ là đang đóng phim thôi mà’. Khoảnh khắc ngây thơ ấy đã khiến tất cả vừa bật cười vừa xúc động, và đó thực sự là kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên”, chị Khánh Chi kể.

Diễn viên nhí Bảo Vy khi quay phim Mưa đỏ và hiện tại.

Thời điểm quay phim Mưa đỏ, Bảo Vy vừa tròn 2 tuổi. Khó khăn lớn nhất với diễn viên nhí là con không thể điều tiết cảm xúc, thậm chí bị cảm nhẹ do thời tiết nắng gắt. Theo lời kể của chị Khánh Chi, đôi khi con mệt, quấy khóc nhưng nhờ sự kiên nhẫn, yêu thương của đoàn phim, con đã vượt qua và phối hợp tốt.

“Là một người mẹ, thấy con khóc nhiều, tôi không khỏi xót xa. Tuy nhiên, tôi phải kìm lòng để không ảnh hưởng đến tiến độ của tập thể gần 1.000 người. Tôi luôn ở bên cạnh để trấn an con, và ê-kíp cũng rất quan tâm, chăm sóc chu đáo. Điều khiến tôi yên tâm là mọi cảnh quay đều được tính toán an toàn tuyệt đối. Với cảnh quay bom nổ, diễn viên Lê Hạ Anh cùng ê-kíp đã mất gần hai tiếng để dỗ dành em bé”, chị nói.

Mẹ diễn viên nhí Bảo Vy cho biết chị đã xem phim Mưa đỏ 5 lần và lần nào cũng bật khóc vì xúc động. Chị cho rằng việc được tham gia bộ phim Mưa đỏ là ký ức đáng quý của hai mẹ con.

“Với tôi, giá trị lớn nhất không phải cát-xê, mà là trải nghiệm vô giá mà con có được, cũng như tình cảm khán giả dành cho bé sau khi bộ phim ra mắt. Đây đơn thuần là một trải nghiệm tuổi thơ đặc biệt, một kỷ niệm đáng nhớ. Nếu sau này con có duyên với nghệ thuật, gia đình sẽ ủng hộ, còn hiện tại chúng tôi mong muốn con lớn lên tự nhiên, hồn nhiên đúng với lứa tuổi”, chị Khánh Chi nhấn mạnh.