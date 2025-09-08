Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Sát hại người tình, chở thi thể đi hơn 70 km để phi tang

Phạm Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân nghi bị giết và vứt ở dưới một đoạn kênh qua địa bàn xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng không nguyên vẹn và bị phân hủy nặng tại một đoạn kênh trên địa bàn xã Bình Hiệp.

Nạn nhân là nữ, dưới 30 tuổi, danh tính được xác định là TTĐ (32 tuổi, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh).

img-3874.jpg

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) là nghi phạm đã ra tay sát hại chị TTĐ. Qua khai thác, đối tượng này khai nhận địa điểm giết người và vứt xác

Làm việc với công an, Nhã khai nhận từ tháng 1/2025 chung sống như vợ chồng với chị Đ tại phòng trọ gần cầu An Hạ (xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ). Trong thời gian chung sống, Nhã phát hiện chị Đ. có quan hệ tình cảm với nhiều người khác.

Khoảng 20h ngày 29/8, Nhã bắt gặp chị Đ. cùng một người đàn ông khác đi từ nhà nghỉ ra. Khi trở về phòng trọ, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Dù Nhã nhiều lần khuyên can, chị Đ vẫn không thay đổi.

Đến khoảng 23h cùng ngày, chị Đ dùng dao chém Nhã. Trong lúc giằng co, Nhã chụp được dao rồi dùng tay đánh mạnh vào sau đầu khiến chị Đ bất tỉnh. Kiểm tra sau đó, Nhã phát hiện bạn gái đã tử vong.

Đến khoảng 0h ngày 30/8, đối tượng cho thi thể người tình vào một bao màu đỏ rồi sử dụng mô tô của nạn nhân để chở đi phi tang tại khu vực xã Bình Hiệp cách hiện trường gây án hơn 70km.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phạm Nguyễn
#giết người #tây ninh #bắt giữ #phi tang xác #vụ án mạng #nguyễn thành nhã #tình cảm

Xem thêm

Cùng chuyên mục