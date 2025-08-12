Chỉ định ông Trương Tấn Sơn làm Bí thư Đảng ủy xã tại Tây Ninh

TPO - Trong 2 ngày 11 và 12/8, Đảng bộ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hậu Nghĩa.

Theo đó, ông Trương Tấn Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa nhiệm kỳ 2025-2030; ông Võ Văn Cấp, Chủ tịch HĐND xã Hậu Nghĩa, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Trương Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Ông Trương Tấn Sơn.

Theo báo cáo tại Đại hội, với sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùng việc thực hiện tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, xã Hậu Nghĩa (được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Đức Lập Thượng, xã Tân Mỹ và thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước đây) thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 5 năm; cơ bản hoàn thành các chương trình đột phá và công trình trọng điểm.

Tình hình kinh tế - xã hội có sự chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động; chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn không ngừng nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hậu Nghĩa. Những thành tích đạt được nêu trên góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị xã Hậu Nghĩa tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả quy hoạch phát triển xã gắn với quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, liên thông và tầm nhìn chiến lược trong thời gian tới.



Trong đó, trọng tâm là xây dựng và triển khai các đề án mang tính động lực, có tầm nhìn dài hạn, làm cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh, sản xuất và giao thông kết nối vùng...