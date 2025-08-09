Khu công nghiệp xanh hơn 3.000 tỷ ở Tây Ninh sau sáp nhập

TPO - Sáng 9/8, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khởi công Dự án Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Thủ Thừa. Đây là dự án khu công nghiệp mới đầu tiên của tỉnh Tây Ninh sau khi Long An và Tây Ninh hợp nhất, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của địa phương cửa ngõ kết nối Đông và Tây Nam Bộ.

Theo quy hoạch, KCN này sẽ thu hút các ngành chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện - điện tử, logistics và nông nghiệp công nghệ cao, góp phần hình thành chuỗi giá trị sản xuất hiện đại.

Khu Công nghiệp Thủ Thừa có quy mô trên 170 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

KCN Thủ Thừa được xây dựng theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, xanh - thông minh, ưu tiên công nghiệp sạch, ứng dụng năng lượng tái tạo, hệ thống xử lý nước thải tiên tiến và giao thông nội bộ tối ưu.

Ngoài hạ tầng nhà xưởng, dự án còn tích hợp dịch vụ logistics, kỹ thuật, lưu trú công nhân và thương mại, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

Giai đoạn 1 hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật vào cuối năm 2025; giai đoạn 2 mở rộng theo nhu cầu nhà đầu tư, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong 2026 - 2027.

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - nhấn mạnh: "Tây Ninh mới đang mở rộng cửa thu hút nhà đầu tư, do đó sự kiện này mang ý nghĩa chính trị - kinh tế sâu sắc, thiết thực chào mừng 80 năm Quốc khánh, khẳng định quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước".

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tỉnh Ninh sau sáp nhập hiện đa dạng về không gian phát triển, có diện tích tự nhiên tương đối rộng, 8.536,44km2.

Nơi đây vị trí rất quan trọng, là cầu nối quan trọng giữa TPHCM, vùng Đông Nam Bộ năng động và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trù phú.

Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện như cao tốc như Vành đai 3, Đường HCM, quốc lộ N2, Quốc lộ 1A.…, Tây Ninh hội đủ điều kiện để vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - đô thị hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

KCN Thủ Thừa không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ, còn là động lực thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tây Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Khi đi vào hoạt động, KCN này dự kiến tạo việc làm cho 20.000 - 25.000 lao động, nâng cao thu nhập, ổn định an sinh xã hội và đóng góp đáng kể cho ngân sách tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Út thông tin thêm, ngày 19/8 tới tỉnh Tây Ninh cũng dự kiến khởi công thêm ba dự án với tổng mức đầu tư của 3 dự án này khoảng 100.000 tỷ đồng.