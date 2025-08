Hoàn thành sửa chữa gần 100 phòng bố trí chỗ ở cho cán bộ sau sáp nhập

Sau một tháng triển khai nhiệm vụ sau khi sáp nhập, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh tích cực thực hiện nhiều phần việc quan trọng trong lĩnh vực xây dựng.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh Nguyễn Nam Hưng, trên lĩnh vực nhà ở công vụ, Sở tham mưu UBND tỉnh phương án sửa chữa nhà công vụ hiện hữu và cải tạo các trụ sở làm việc cũ để bố trí chỗ ở cho cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Song song đó, Sở Xây dựng cũng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, Sở tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công 4 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 17,9ha, cung cấp 1.570 căn hộ.

Cụ thể là dự án Chung cư nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư với 400 căn; dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Cầu Tràm với 947 căn; dự án nhà ở cho công nhân Ihoa Vina với 48 căn và dự án nhà ở xã hội Mỹ Hạnh với 175 căn.

Đồng thời, Sở phối hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 2 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 19,15ha, dự kiến xây dựng khoảng 6.000 căn hộ. Trong đó, khu nhà ở xã hội quy mô 9,53ha tại xã Đức Hòa Đông do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Long An làm chủ đầu tư; khu nhà ở xã hội quy mô 9,62ha tại cùng địa bàn do Công ty Cổ phần Đầu tư An Đức Hòa làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư một số dự án trọng điểm, gồm: dự án khu nhà ở xã hội của Liên danh Công ty TNHH Saigontel Long An và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đức Hòa; dự án xây dựng Chung cư Montana của Công ty TNHH Nhà ở xã hội An Cư tại xã Mỹ Hạnh; dự án khu nhà ở xã hội Bình Hòa Nam của Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An và dự án khu nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản An Hưng.