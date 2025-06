254 cán bộ từ Tây Ninh đến Long An làm việc không phải lo chỗ ở

TPO - Ông Đặng Hoàng Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng Long An: “Các cán bộ từ Tây Ninh xuống tuyệt đối an tâm về chỗ ở, không phải tự chạy lo hay thuê mướn gì. Cả nơi làm việc cũng vậy”

Ngày 25/6, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế, xã hội quý II và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2025 do UBND tỉnh Long An tổ chức, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết, khi hợp nhất tỉnh Long An và Tây Ninh thành tỉnh Tây Ninh mới, có 254 cán bộ sẽ di chuyển từ tỉnh Tây Ninh hiện nay đến trung tâm hành chính tỉnh mới tại TP.Tân An, Long An để làm việc. Trong đó có 33 cán bộ, công chức thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Về việc bố trí, sắp xếp chỗ ở và nơi làm việc cho các cán bộ kể trên, ông Đặng Hoàng Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng Long An cho biết, các đơn vị liên quan đang khẩn trương cải tạo, sửa chữa các cơ sở nhà đất nhằm đảm bảo nơi ở cho các cán bộ, công chức từ tỉnh Tây Ninh đến trung tâm hành chính của tỉnh Tây Ninh (mới) làm việc.

Cụ thể đối với các cán bộ, công chức từ phó giám đốc sở trở lên, Long An đã bố trí sắp xếp ở tại khu nhà công vụ của tỉnh hiện nay. “Chúng tôi đã bố trí được 38 căn nhà công vụ, mỗi căn đều đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp… với chức năng đầy đủ để ở thoải mái”, ông Tuấn chia sẻ.

Với những trường hợp còn lại, ông Tuấn cho biết tỉnh cũng đã sắp xếp, bố trí ở tạm tại các nơi như nhà tập thể của Trường Chính trị tỉnh, khu nhà nghỉ của Liên đoàn Lao động tỉnh…

Thời gian tới, tỉnh sẽ rà soát quỹ đất, lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công vụ tập trung nhằm đảm bảo nơi ở ổn định cho cán bộ, công chức ở xa di chuyển đến Trung tâm hành chính của tỉnh Tây Ninh (mới).

Riêng các chính sách, chế độ hỗ trợ khác, hiện tỉnh này vẫn đang chờ các hướng dẫn cụ thể từ Trung ương để thực hiện.

Về nơi làm việc, các sở, ngành hiện nay cũng đã chủ động sửa sang, bố trí đầy đủ, đảm bảo nơi làm việc đối với 254 cán bộ này. “Các cán bộ từ Tây Ninh xuống tuyệt đối an tâm về chỗ ở, không phải tự chạy lo hay thuê mướn gì. Cả nơi làm việc cũng vậy”, ông Tuấn khẳng định.

Thu ngân sách tăng ấn tượng

Ông Võ Thành Trí, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết, kinh tế của tỉnh Long An trong 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển và đạt kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng 8,34%; thu ngân sách đạt trên 20.000 tỷ đồng, tăng ấn tượng 44,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 của Long An đã có sự bứt phá mạnh mẽ, xếp thứ 3 cả nước... Văn hóa - xã hội phát triển ổn định; công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh - quốc phòng được giữ vững ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện.

Từ ngày 1/7, tỉnh Long An và Tây Ninh sẽ chính thức hợp nhất thành tỉnh Tây Ninh mới, đây sẽ là dấu mốc quan trọng để địa phương bước sang một trang mới. Việc xác định những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới sẽ gắn với hình hài tỉnh Tây Ninh mới sau hợp nhất.

Do đó, các đơn vị liên quan sẽ khẩn trương rà soát, đánh giá, xây dựng lại kịch bản tăng trưởng làm cơ sở tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn nữa các giải pháp để tỉnh Tây Ninh mới quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 đạt hai con số.

Các đơn vị chủ động rà soát Quy hoạch tỉnh để có định hướng thích hợp, đảm bảo phù hợp ngay sau khi hợp nhất tỉnh, nhằm tạo tiền đề và dư địa mới; tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư, đưa kinh tế địa phương bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.