‘Nếu không có chính sách tốt, chúng ta sẽ không giữ chân được người tài’

TPO - “Sự hấp dẫn của các thị trường khác cũng lớn lắm, nếu không có chính sách tốt, chúng ta sẽ không giữ chân được người tài”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Vận hành thật tốt chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 29/12, phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành nội vụ đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, “điểm sáng” đầu tiên được ông nhắc đến là đã hoàn “thành nhiệm vụ lịch sử” trong thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương.

“Nghị quyết 18 ban hành từ nhiệm kỳ trước. Chúng ta cũng sắp xếp, tinh gọn, tinh giản biên chế nhưng thành công vượt trội, đặc sắc phải đánh giá ở nhiệm kỳ này”, ông Bình cho hay.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Mạnh Quân

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, những kết quả đạt được vừa qua đã mở ra không gian mới cho sự phát triển. Bộ máy được tổ chức khoa học hơn, xóa bỏ trung gian, có cơ hội để nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời tổ chức bộ máy chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Về cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Thường trực nói, khi Chính phủ đặt ra tiêu chí giảm thủ tục hành chính 30%, Bộ Nội vụ đã đặt ra mục tiêu 50%, cao hơn mục tiêu của Chính phủ. “Quả thực, chúng ta tinh gọn được bộ máy để bộ máy công quyền thực sự gần dân, phục vụ người dân, lắng nghe dân, thấu hiểu với người dân. Hiệu quả phục vụ người dân rất tốt”, ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, 2026 là năm rất đặc biệt, năm mở đầu cho một nhiệm kỳ mới và một kỷ nguyên mới. Chúng ta đã chuẩn bị hành trang cho kỷ nguyên này bằng việc sắp xếp tổ chức lại đội ngũ. Bây giờ, hành trang ấy, bộ máy ấy phải phát huy hiệu quả.

Để làm thật tốt các nhiệm vụ đề ra, lãnh đạo Chính phủ lưu ý, trước tiên phải vận hành thật tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Muốn vậy, phải phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn và sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo hiệu quả nhất.

Làm sao để người tài, để cán bộ được đề bạt khiến người khác tâm phục, khẩu phục, tránh để những anh mần thinh, không làm gì, không va chạm, chỉ ngồi chờ, lo quan hệ tốt thì vượt lên trong khi người cống hiến lại không được ghi nhận, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Đánh giá cán bộ, công chức hiệu quả, thực chất

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hòa Bình cũng cho rằng, phải nhanh chóng khắc phục được những tồn, hạn chế đã chỉ ra trong vận hành hệ thống mới. Rồi thể chế cũng có những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Có những nội dung đang thử nghiệm, thời gian tới phải đánh giá, tổng kết để đưa lên thành luật.

Hay như tổ chức bộ máy, ví dụ ở cấp xã cũng cần có sự tổng kết, đánh giá. “Chúng ta ban hành khung, còn tổ chức như thế nào thì giao cho địa phương. Có xã 5 phòng nhưng có xã chỉ cần 2 phòng, không nhất thiết xã nào cũng phải có 5 phòng”, ông Bình lưu ý.

Trong công tác cán bộ, theo Phó Thủ tướng Thường trực, không phải cán bộ, công chức nào cũng được bố trí đúng chuyên môn, cũng có sự chưa hợp lý, nên cần phải điều chỉnh cho phù hợp với năng lực, sở trường. Đồng thời, cũng có khi phải tuyển thêm nhân sự mới và phải tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý về việc ban hành các chính sách để thu hút, giữ chân và sử dụng người tài. Do vậy, phải làm sao phát hiện được, thu hút được, giữ chân được và sử dụng được người tài.

“Sự hấp dẫn của các thị trường khác cũng lớn lắm, nếu không có chính sách tốt, chúng ta sẽ không giữ chân được người tài”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh.

Bên cạnh “chiêu hiền đãi sĩ”, lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý, Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ, làm sao đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ cho chính xác, hiệu quả trong thời gian tới.