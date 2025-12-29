Trong hai ngày nộp 12 báo cáo thì xã, phường còn đâu thời gian lo công việc khác

TPO - Lưu ý rằng, qua kiểm tra, thấy có những xã, phường, trong hai ngày, cả khối Đảng, khối chính quyền, khối Mặt trận phải hoàn thành và nộp cho thành phố 12 báo cáo, không còn thời gian để lo các công việc khác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố đã xây dựng mẫu báo cáo số, đề nghị không tùy ý yêu cầu cấp cơ sở gửi báo cáo.

Chiều 29/12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 của thành phố, trực tuyến đến 134 điểm cầu: HĐND thành phố, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các đảng ủy xã, phường, với sự tham dự của hơn 11.900 đại biểu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Viết Thành.



Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, năm 2025, Hà Nội đã đạt được những kết quả rất toàn diện. Trong năm 2026 và thời gian tới, Hà Nội có nhiều điều kiện có thể làm tốt hơn nữa, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương, của Tổng Bí thư rằng, Hà Nội phải đóng góp được nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh vai trò của Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, ông Nguyễn Văn Phong nêu rõ, thời gian tới, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố cần phải chủ động hơn nữa trong công tác nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; gương mẫu đi đầu trong việc chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng.

“Về cải cách hành chính trong Đảng, tôi đề nghị phải rất gương mẫu, đặc biệt là chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư về cải cách hành chính cũng như cải tiến lề lối hội họp và báo cáo”, ông Phong nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố đã báo cáo Bí thư Thành ủy, giao các ban Đảng thống nhất hạn chế tối đa những cuộc họp trực tiếp triệu tập đến tất cả cơ sở và hạn chế yêu cầu cơ sở gửi báo cáo.

“Qua kiểm tra, thấy có những xã, phường trong hai ngày cả khối Đảng, khối chính quyền, khối Mặt trận phải hoàn thành và nộp cho thành phố 12 báo cáo, như vậy thì còn thời gian đâu để lo các công việc khác. Thành phố đã xây dựng mẫu báo cáo số và giao cho Ban Tổ chức Thành ủy ban hành; đề nghị tất cả trong khối Đảng và khối Mặt trận thực hiện báo cáo số và không tùy ý yêu cầu cơ sở gửi báo cáo”, ông Phong nói.

Với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị, cần rà soát lại các nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18 của Đảng bộ thành phố, đồng thời, tiến hành cập nhật chương trình hành động của thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, cần nghiên cứu, rà soát lại tất cả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cấp xã và cấp phường. Đặc biệt, bí thư xã, phường phải nắm được toàn bộ công việc của cả hệ thống.

“Thực tế qua giám sát, có không ít kiến nghị, đề xuất thuộc về thẩm quyền của cấp xã, cấp phường và thẩm quyền của bí thư, chủ tịch UBND xã phường. Chúng tôi sẽ đánh giá những kiến nghị, đề xuất nào thuộc thẩm quyền xã, phường mà không giải quyết, lại đẩy việc lên hoặc hỏi thành phố”, ông Phong nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý, cần quan tâm đến công tác sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ theo thẩm quyền; nghiên cứu, cầu thị, học hỏi các mô hình hay, cách làm hiệu quả rất phong phú, đa dạng trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, phải tăng cường giải đáp cho cơ sở, không để tình trạng cơ sở không biết hỏi ai, hỏi không thấy ai trả lời... “Trách nhiệm của các đơn vị thành phố là tăng cường sự hỗ trợ, giải quyết ngay những vướng mắc cho cơ sở”, ông Phong nêu rõ.