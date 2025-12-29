Bí thư Hà Nội: Các đồng chí không nên nói khó, không nên nói là không làm được

TPO - Sau khi phân tích một số cách làm hiệu quả ở cơ sở, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Tôi nghĩ rằng các đồng chí không nên nói khó, không nên nói là không làm được mà chúng ta tính là chúng ta đã suy nghĩ, chúng ta đã tìm tòi, chúng ta đã học hỏi các kinh nghiệm và đã quyết tâm để cho người dân của chúng ta phát triển kinh tế chưa.

Chiều 29/12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 của thành phố, trực tuyến đến 134 điểm cầu: HĐND thành phố, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các Đảng ủy xã, phường, với sự tham dự của hơn 11.900 đại biểu.

Chúng ta gắn liền trách nhiệm và danh dự đối với Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc điểm lại một số kết quả nổi bật của năm 2025, nhấn mạnh việc thành phố hoàn thành 24/24 chỉ tiêu đặt ra, thu ngân sách đạt hơn 668.000 tỷ đồng, cho rằng, kết quả này nói lên “nỗ lực, bản lĩnh, sáng tạo gắn liền với trách nhiệm, trăn trở trong công việc” của hệ thống chính trị toàn thành phố.

Nêu rõ nhiệm vụ rất nặng phải triển khai trong năm 2026, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh chủ đề: Kỷ cương, chuyên nghiệp, đột phá, sáng tạo, hiệu quả, bền vững.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành.



Về một số nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, cải tiến lề lối làm việc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, sẽ đánh giá, nhận xét cán bộ theo từng quý. “Chúng ta đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu chịu trách nhiệm đồng bộ, xuyên suốt đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công”, ông Ngọc Duy Ngọc nêu rõ.

Nhiệm vụ thứ hai, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, cần tập trung thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, của Thường trực Chính phủ về xây dựng và đề xuất hoàn thiện thể chế (Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2024), quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội. Thường trực Ban Chỉ đạo từng đề án, các ban, sở, ngành được giao nhiệm vụ cần xác định rõ trách nhiệm, thể hiện tư duy, tầm nhìn để đóng góp, hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đúng thời gian.

“Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ, là cơ hội của chúng ta được sống trong thời điểm lịch sử này để đóng góp và định hình cho Thủ đô 100 năm tới. Đồng chí nào thấy rằng mình chưa đủ tầm, mình không thể hoàn thành nhiệm vụ thì không nên đối phó”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng, “chúng ta gắn liền trách nhiệm và danh dự của chúng ta đối với Thủ đô, với hai đề án này”.

Giải quyết tình trạng thiếu trường thiếu lớp, sửa bệnh thành tích kéo dài trong giáo dục

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cũng lưu ý, triển khai hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã với 2 nhiệm vụ, là đảm bảo phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp, xã hội và đảm bảo kiến tạo phát triển nguồn lực đã được giao.

Đồng thời, cần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô, từng bước và nhanh chóng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Thu hút đầu tư toàn xã hội (FDI, tư nhân chất lượng cao, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư), phân chỉ tiêu và kiểm soát thực hiện ngay từ đầu năm, không để "đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng" mới đốc thúc, sẽ không chủ động và đảm bảo chất lượng. Thành phố phấn đấu tăng GRDP từ 11% trở lên ngay năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Hà Nội cũng nhấn mạnh, cần tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, tạo lập không gian phát triển mới, thúc đẩy các dự án động lực chiến lược của Thủ đô, Vùng Thủ đô: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic; cải tạo sông Tô Lịch và các sông ô nhiễm; các tuyến đường sắt đô thị; 7 cầu vượt các sông; các đường vành đai; các trục xuyên tâm (đường cao tốc Đại lộ Thăng Long kéo dài, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; cải tạo nâng cấp quốc lộ 6, mở rộng đoạn quốc lộ 1A cũ, đường Tam Trinh...); Dự án chống úng ngập, Dự án xử lý chất thải (rác thải rắn, lỏng...).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, cần tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực theo các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trên địa bàn Thủ đô, đảm bảo chuyển động từng tháng, từng quý (điển hình như các Nghị quyết số 57, số 71, số 72, số 68...).

Với Nghị quyết 57, theo ông Ngọc, trong dịch vụ hành chính công, cần tiếp tục triển khai hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, để người dân không phải đến gặp cơ quan công quyền, phấn đấu nâng tỷ lệ từ 20 – 30- 50% và tương đương với thế giới, khi 80% người dân không phải đến cơ quan công quyền làm thủ tục hành chính.

Về Nghị quyết 72, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, các trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế phải được tập trung ưu tiên đầu tư đi vào hoạt động, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nâng cao năng lực khám, điều trị và phòng bệnh ngay tại cơ sở.

Với Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, Bí thư Hà Nội yêu cầu tận dụng tối đa ưu thế của Thủ đô để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo công lập và dân lập, giải quyết tình trạng thiếu trường thiếu lớp ngay trong năm 2025 – 2026, sửa ngay bệnh thành tích kéo dài trong nhiều năm qua, sớm hoàn thành chỉ tiêu trường công lập đạt chuẩn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn đã được chỉ ra: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập, vệ sinh an toàn thực phẩm trên tinh thần không để phức tạp thêm và phải cải thiện theo từng tháng, từng quý năm là nằm trong chiến lược lâu dài.