Năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Liên bang Nga

TPO - Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko đánh giá năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt - Nga, với nhiều sự kiện kỷ niệm lớn và chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hợp tác song phương giữa hai nước tiếp tục mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng, khoa học, giáo dục, y tế, du lịch và hỗ trợ nhân đạo.

Theo đánh giá của Đại sứ Nga Bezdetko, năm 2025 là một năm đặc biệt đối với mỗi quốc gia và với quan hệ hai nước, có nhiều dấu mốc và sự kiện lớn như: Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; 50 năm Giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Quốc khánh Việt Nam; 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nga.

Sự kiện trung tâm của năm là chuyến thăm Liên bang Nga vào tháng 5 của Tổng Bí thư Tô Lâm. Kết quả chuyến thăm là việc ký kết một gói thoả thuận quan trọng gồm gần 20 văn kiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, khoa học, đào tạo nhân lực. Những thoả thuận này đã góp phần củng cố cơ sở pháp lý và tạo thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam.

Vào tháng 9, bên lề các sự kiện đa phương tại Trung Quốc đã diễn ra các cuộc trao đổi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Năm qua cũng ghi nhận những sự kiện đau buồn gắn liền với các thiên tai xảy ra tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung Việt Nam. Như thường lệ, Nga luôn sát cánh cùng những người bạn Việt Nam và đã kịp thời hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng. Ngày 30/10, máy bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã vận chuyển 30 tấn hàng cứu trợ, bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, đến hỗ trợ người dân thành phố Huế và khu vực lân cận.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko phát biểu trong cuộc họp báo, ngày 29/12. (Ảnh: Minh Hạnh)

Theo đánh giá của Đại sứ Nga Bezdetko, năm 2025 cũng là một năm không dễ dàng trên nhiều phương diện. Tác động của tình hình địa - chính trị căng thẳng trên thế giới đã ảnh hưởng đến hợp tác song phương. Tuy nhiên, bất chấp những điều kiện phức tạp đó, quan hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng. Theo số liệu thống kê của Việt Nam, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, tổng kim ngạch thương mại đạt 4,3 tỷ USD (tăng 3,7%). Đầu năm nay, hai nước đã tái khẳng định mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2030.

Hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng cũng tiếp tục được thúc đẩy. Các cuộc đàm phán về dự án Hiệp định liên chính phủ xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Đồng thời, hai bên cũng nghiên cứu khả năng triển khai các dự án chung về phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Nhiều chuyến bay thẳng giữa các thành phố của Nga và Việt Nam được nối lại, góp phần đáng kể vào việc gia tăng lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam. Từ tháng 1 đến tháng 11/2025, số du khách Nga đạt 590 nghìn lượt (tăng 290%).

Về lĩnh vực khoa học giáo dục, dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam với sự tham gia của Tập đoàn Rosatom tiếp tục được triển khai.

Vào tháng 12, tại Hải Phòng đã diễn ra lễ bàn giao tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Gagarinsky” cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới Việt - Nga, qua đó mở rộng đáng kể khả năng tiến hành các nghiên cứu khoa học của Việt Nam trên Biển Đông.

Đại sứ Nga Bezdetko cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10. Như đã được nêu trong thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đây là một sự kiện mang tầm vóc lịch sử.

Về hợp tác trong lĩnh vực y tế, cụ thể là khả năng hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong thời gian tới liên quan đến sản phẩm vắc xin ung thư, Đại sứ Nga cho biết: “Vào quý IV năm nay, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã có chuyến thăm Việt Nam. Ông đã tiến hành đàm phán với đồng nghiệp Việt Nam, thăm các cơ quan y tế của Việt Nam, trong đó có ký kết biên bản về hợp tác. Biên bản đó có liên quan đến việc sử dụng và nghiên cứu vắc xin mới. Sự tương tác trong lĩnh vực quan trọng này đang được thực hiện trên cơ sở các văn kiện đã được ký kết. Các cơ sở y tế của Việt Nam đã được khuyến nghị để thực hiện các kế hoạch triển khai tương ứng”.

Cũng theo Đại sứ Nga, các cơ quan của nước này đã bắt đầu kết nối với các đơn vị y tế của Việt Nam để triển khai hoạt động du lịch y tế, hỗ trợ người Việt Nam và người Nga được điều trị trong các cơ sở y tế của nước bạn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về đánh giá của Nga đối với những thành tựu của Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, Đại sứ Nga Bezdetko nói: “Tôi đến Việt Nam công tác bắt đầu từ đầu năm 2021, trong 5 năm ở đây, tôi có điều kiện theo dõi việc triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội XIII, đặc biệt là về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo những nhu cầu thiết yếu của người dân, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới chính quyền địa phương các cấp…. Đây là những thành tựu rất rõ ràng, và tôi xin chúc mừng Việt Nam. Việt Nam và Nga những người bạn truyền thống, là đối tác chiến lược toàn diện, nên chúng tôi không thể không vui mừng trước thành tựu của những người bạn, người anh em của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng, Việt Nam sẽ bước sang Đại hội XIV với nhiều thuận lợi, mở ra những triển vọng mới trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Tôi xin chúc Việt Nam thực hiện thành công kế hoạch và chương trình của Đại hội sắp tới”.