Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho người dân Việt Nam ở vùng lũ

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 30/10, máy bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga (EMERCOM) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, chở theo 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo dành cho người dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần đây.

Lô hàng viện trợ bao gồm lương thực, lều bạt, các nhu yếu phẩm và thuốc men.

img-0684.jpg
img-0686.jpg
img-0685.jpg
Máy bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga chở hàng viện trợ khẩn cấp cho người dân Việt Nam ở các tỉnh hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Ảnh: Đại sứ quán Nga

Đại sứ quán Nga tại Hà Nội cho biết, khoản hỗ trợ này được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ Liên bang Nga, thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết với nhân dân Việt Nam.

Trong những ngày qua, các tỉnh thành ở miền Trung Việt Nam, như: Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, đối mặt với ngập lụt nghiêm trọng khi mức lũ vượt đỉnh lịch sử, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Trước đó, các tỉnh thành miền Bắc, nhất là Thái Nguyên, đã trải qua đợt lũ hiếm thấy trong lịch sử.

Tính đến ngày 25/10, các quốc gia và tổ chức quốc tế đã viện trợ, cam kết viện trợ cho Việt Nam tổng số tiền và hiện vật hơn 9,39 triệu USD (tương đương khoảng hơn 240 tỷ đồng).

Các khoản hỗ trợ gồm tiền mặt, hỗ trợ phục hồi sinh kế nông nghiệp, nước uống đóng chai, thiết bị lọc nước, chăn màn, thùng nhựa chứa nước, tấm nhựa plastic đa năng, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, bộ dụng cụ gia đình, sửa chữa nhà cửa, bộ dụng cụ bếp, dụng cụ học tập cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở nhiều tỉnh và thành phố.

Bình Giang
#Lũ lụt #Viện trợ khẩn cấp #Quan hệ Việt - Nga #Nga viện trợ #Lũ lụt miền Trung

Xem thêm

Cùng chuyên mục