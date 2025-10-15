Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bắc Ninh tiếp nhận 18 tấn hàng viện trợ bão lũ từ Chính phủ Australia

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đêm 14/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Australia cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18 tấn hàng viện trợ bão lũ của Chính phủ Australia gồm các dụng cụ thiết yếu như: Chăn, dụng cụ vệ sinh, bếp và nhiều đồ dùng hỗ trợ việc ổn định sinh hoạt sau bão lũ đã được trao cho tỉnh Bắc Ninh. Toàn bộ khoảng 18 tấn hàng sẽ được vận chuyển về xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.

vien-tro.jpg
Tiếp nhận khoảng 18 tấn hàng viện trợ bão lũ từ Chính phủ Australia ở sân bay Nội Bài.

Thái Hải Anh – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tới Chính phủ và nhân dân Australia, cảm ơn tình cảm của Đại sứ quán Australia đã hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Bắc Ninh.

Nguyễn Thắng
#Hàng viện trợ bão lũ #Hợp tác Australia và Việt Nam #Ứng phó thiên tai #Hỗ trợ nhân đạo sau bão #Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục