Bắc Ninh tiếp nhận 18 tấn hàng viện trợ bão lũ từ Chính phủ Australia

TPO - Đêm 14/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Australia cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18 tấn hàng viện trợ bão lũ của Chính phủ Australia gồm các dụng cụ thiết yếu như: Chăn, dụng cụ vệ sinh, bếp và nhiều đồ dùng hỗ trợ việc ổn định sinh hoạt sau bão lũ đã được trao cho tỉnh Bắc Ninh. Toàn bộ khoảng 18 tấn hàng sẽ được vận chuyển về xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp nhận khoảng 18 tấn hàng viện trợ bão lũ từ Chính phủ Australia ở sân bay Nội Bài.

Bà Thái Hải Anh – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tới Chính phủ và nhân dân Australia, cảm ơn tình cảm của Đại sứ quán Australia đã hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Bắc Ninh.