Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo tập trung tháo gỡ điểm nghẽn chính quyền địa phương 2 cấp

Xã hội

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 14/10, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức giao ban trực tuyến với Bí thư, Chủ tịch UBND của 99 xã, phường để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III/2025 và triển khai công tác thời gian tới.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều xã, phường trong tỉnh Bắc Ninh đề xuất các kiến nghị liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số, đầu tư cơ sở hạ tầng, phân bổ biên chế, bảo vệ môi trường và ứng phó thiên tai.

Nhiều ý kiến đề nghị sắp xếp lại hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm đồng bộ, liên thông dữ liệu. Một số xã kiến nghị được hỗ trợ đầu tư trang thiết bị họp trực tuyến tới thôn, tổ dân phố; bổ sung biên chế, nhất là đối với các xã có dân số đông; ban hành tiêu chuẩn cán bộ phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số; hỗ trợ đo đạc, số hóa dữ liệu đất đai.

Các xã vùng Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh đề nghị có cơ chế ưu tiên đầu tư do địa bàn rộng, giao thông còn khó khăn; đồng thời kiến nghị hỗ trợ làm đường giao thông, xử lý nước thải, tăng ngân sách bảo vệ môi trường, đầu tư hệ thống cảnh báo thiên tai, hỗ trợ lực lượng công an xã và dân quân.

bi-thu.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái chủ trì hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ông nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để triển khai hiệu quả nội dung quan trọng này.

UBND tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương đề xuất phương án phân cấp, phân quyền các nhiệm vụ cụ thể về cấp xã; xây dựng sổ tay hướng dẫn đối với những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách. Các sở, ngành cần ban hành quy chế phối hợp với đảng ủy, UBND cấp xã trong việc tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung được phân cấp, phân quyền.

Đồng thời, ông Thái yêu cầu tập trung cho nhiệm vụ phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; triển khai thực hiện hoàn thành 100% các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2026.

UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp thực hiện công tác lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, chương trình phát triển đô thị, đặc biệt là đối với các xã dự kiến lên phường trước năm 2030.

Nguyễn Thắng
