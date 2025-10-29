Lũ vượt đỉnh, nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi bị nước bủa vây

TPO - Mực nước các sông ở Quảng Ngãi đang dâng cao, có nơi đã vượt báo động 3. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt. Lực lượng chức năng hiện đang khẩn trương sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng giúp người dân kê cao đồ đạc tránh nước lũ.
Di dời sơ tán người dân và vật nuôi.
Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết đến trưa 29/10, xã Nghĩa Hành có 405 hộ với 1.600 nhân khẩu, có nhà ở bị ngập nước. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Nghĩa Hành và các lực lượng đã hỗ trợ di chuyển người dân, tài sản đến nơi an toàn.
Tại xã Bình Sơn, nước lũ trên sông Trà Bồng đang cao, áp sát gầm cầu Châu Ổ (trên Quốc lộ 1A), tràn vào khu dân cư hai bên kè bờ Nam, Bắc sông Trà Bồng. Lực lượng chức năng đã cấm phương tiện qua lại.
Tính đến 15h ngày 29/10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Trà Nham (xã Tây Trà Bồng) 506.2mm, Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 505.8mm, Sơn Trà (xã Tây Trà) 474.8mm, Hương Trà (xã Tây Trà Bồng) 460.6mm, Sơn Long (xã Sơn Tây) 441.6mm…