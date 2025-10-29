Lũ vượt đỉnh, nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi bị nước bủa vây

TPO - Mực nước các sông ở Quảng Ngãi đang dâng cao, có nơi đã vượt báo động 3. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt. Lực lượng chức năng hiện đang khẩn trương sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.