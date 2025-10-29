Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Lũ vượt đỉnh, nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi bị nước bủa vây

Nguyễn Ngọc

TPO - Mực nước các sông ở Quảng Ngãi đang dâng cao, có nơi đã vượt báo động 3. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt. Lực lượng chức năng hiện đang khẩn trương sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.

Lũ vượt đỉnh, nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi bị nhấn chìm.
tp-f33cfc0924a0a9fef0b1.jpg
tp-46d229fdf1547c0a2545.jpg
Đến chiều 29/10, nước sông Trà Khúc đã vượt mức báo động 3 khiến nhiều nơi bị ngập nặng.
tp-3530024761709255515.jpg
tp-1f9bca9c12359f6bc624.jpg
Tại tuyến đường Trần Văn Trà (thuộc khu Liên Hiệp 1B, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi), nước đang dâng cao, khiến nhiều khu dân cư ngập nặng, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.
tp-2534.jpg
tp-2536.jpg
tp-2535.jpg
Tổ dân phố Liên Hiệp 1B bị ngập nặng
tp-2598.jpg
tp-2540.jpg
Người dân phải dùng ghe để di chuyển qua các đoạn ngập sâu. Chính quyền đã căng dây, cắm biển báo cấm người qua lại.
tp-2538.jpg
tp-2541.jpg
tp-2599.jpg
tp-2597.jpg
Hiện mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao.
tp-a5ebadd07579f827a168.jpg
tp-1641397027777390293-1.jpg
tp-2576.jpg
tp-2572.jpg
tp-2563.jpg
tp-2568.jpg
Tại xã Phước Giang, hiện hầu hết các thôn đều bị ngập. Có khoảng 1.081 nhà ở của người dân bị ngập từ 1 - 2m.
tp-2592.jpg
tp-2595.jpg
tp-2581.jpg
tp-2585.jpg
Chính quyền địa phương đã chủ động các phương án ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ, di dời người dân.
tp-2588.jpg
tp-2587.jpg
Lực lượng chức năng giúp người dân kê cao đồ đạc tránh nước lũ.
tp-2560.jpg
tp-2561-297.jpg
tp-2559.jpg
Di dời sơ tán người dân và vật nuôi.
tp-2554.jpg
tp-2552.jpg
tp-2551.jpg
tp-2553.jpg
Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết đến trưa 29/10, xã Nghĩa Hành có 405 hộ với 1.600 nhân khẩu, có nhà ở bị ngập nước. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Nghĩa Hành và các lực lượng đã hỗ trợ di chuyển người dân, tài sản đến nơi an toàn.
tp-2525.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra tại điểm ngập sâu xã Nghĩa Hành.
tp-2547.jpg
Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Sơn bị ngập.
tp-2600.jpg
tp-2545.jpg
Tại xã Bình Sơn, nước lũ trên sông Trà Bồng đang cao, áp sát gầm cầu Châu Ổ (trên Quốc lộ 1A), tràn vào khu dân cư hai bên kè bờ Nam, Bắc sông Trà Bồng. Lực lượng chức năng đã cấm phương tiện qua lại.
tp-2544.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn Võ Quốc Nam cho biết, mực nước lũ sông Trà Bồng lên cao vượt mức đỉnh lũ năm 2009 đã gây ngập sâu nhiều khu dân cư trên địa bàn xã nhất là các khu dân cư thuộc xã Bình Chương cũ.
tp-2543.jpg
Tại xã Sơn Hà, mực nước trên các sông ở một số nơi đã vượt báo động 3. Hiện, nước tràn vào khu vực dân cư trung tâm xã (thị trấn Di Lăng cũ) làm nhiều vị trí ngập sâu từ 1 – 1,5m, hư hại tài sản của người dân.
tp-2542.jpg
tp-2548.jpg
Tính đến 15h ngày 29/10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Trà Nham (xã Tây Trà Bồng) 506.2mm, Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 505.8mm, Sơn Trà (xã Tây Trà) 474.8mm, Hương Trà (xã Tây Trà Bồng) 460.6mm, Sơn Long (xã Sơn Tây) 441.6mm…
tp-2555.jpg
Hiện nay, lũ trên các sông trong dao động ở mức cao. Mực nước lúc 14h trên các sông như: sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ 5,04m trên mức báo động 3 0,54m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 7,77m trên mức báo động 1,27m…
Nguyễn Ngọc
