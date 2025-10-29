Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cấp xuất hàng dự trữ quốc gia, chuyển tới Huế trước 31/10

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Tài chính vừa quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho UBND TP Huế trước ngày 31/10, nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Hàng cứu trợ gồm gạo, xuồng cao tốc, phao cứu sinh và nhiều thiết bị khẩn cấp.

Theo Quyết định của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước được giao xuất cấp (không thu tiền) hàng dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho UBND TP. Huế nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Số lượng hàng xuất cấp gồm 300 tấn gạo, 1 bộ xuồng cao tốc loại DT3, 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5m², 5.000 chiếc phao tròn và 5.000 chiếc phao áo cứu sinh, 300 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 2 bộ máy phát điện (1 bộ loại 30 KVA và 1 bộ loại 50 KVA), 3 bộ thiết bị khoan cắt, 5 bộ máy bơm nước chữa cháy và 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

z7163695500327-67b750002e79324a49cf51302ccba174.jpg
Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, đề xuất xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, đồng thời tổ chức thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Chi cục trưởng các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và X có trách nhiệm khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc giao, nhận hàng dự trữ, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; tổ chức kiểm tra, giám sát việc phân phối, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia bảo đảm theo đúng quy định.

UBND TP. Huế chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng hàng hóa đề nghị xuất cấp; tiếp nhận, phân bổ, cấp phát hàng dự trữ quốc gia đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; đồng thời quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Ngày 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn với các địa phương miền Trung, chỉ đạo bằng mọi biện pháp phải tiếp tế cho người dân ở vùng bị cô lập. Trước mắt, Bộ Tài chính phân bổ 150 tỷ đồng cho TP. Huế, 100 tỷ đồng cho Quảng Ngãi và 100 tỷ đồng cho Quảng Trị, đồng thời phối hợp với các bộ ngành xử lý kịp thời nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế và giống cây trồng, vật nuôi.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, tính đến sáng 29/10, mưa lũ đã làm 9 người chết và 5 người mất tích tại các tỉnh miền Trung.

Việt Linh
#hàng dự trữ quốc gia #Huế #thiên tai #ứng phó khẩn cấp #cứu hộ #bộ Tài chính #quản lý hàng hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục