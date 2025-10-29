Cấp xuất hàng dự trữ quốc gia, chuyển tới Huế trước 31/10

TPO - Bộ Tài chính vừa quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho UBND TP Huế trước ngày 31/10, nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Hàng cứu trợ gồm gạo, xuồng cao tốc, phao cứu sinh và nhiều thiết bị khẩn cấp.

Theo Quyết định của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước được giao xuất cấp (không thu tiền) hàng dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho UBND TP. Huế nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Số lượng hàng xuất cấp gồm 300 tấn gạo, 1 bộ xuồng cao tốc loại DT3, 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5m², 5.000 chiếc phao tròn và 5.000 chiếc phao áo cứu sinh, 300 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 2 bộ máy phát điện (1 bộ loại 30 KVA và 1 bộ loại 50 KVA), 3 bộ thiết bị khoan cắt, 5 bộ máy bơm nước chữa cháy và 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, đề xuất xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, đồng thời tổ chức thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Chi cục trưởng các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và X có trách nhiệm khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc giao, nhận hàng dự trữ, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; tổ chức kiểm tra, giám sát việc phân phối, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia bảo đảm theo đúng quy định.

UBND TP. Huế chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng hàng hóa đề nghị xuất cấp; tiếp nhận, phân bổ, cấp phát hàng dự trữ quốc gia đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; đồng thời quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Ngày 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn với các địa phương miền Trung, chỉ đạo bằng mọi biện pháp phải tiếp tế cho người dân ở vùng bị cô lập. Trước mắt, Bộ Tài chính phân bổ 150 tỷ đồng cho TP. Huế, 100 tỷ đồng cho Quảng Ngãi và 100 tỷ đồng cho Quảng Trị, đồng thời phối hợp với các bộ ngành xử lý kịp thời nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế và giống cây trồng, vật nuôi.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, tính đến sáng 29/10, mưa lũ đã làm 9 người chết và 5 người mất tích tại các tỉnh miền Trung.