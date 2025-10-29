Món quà nhỏ từ đảo xa ở Gia Lai hướng về 'rốn lũ' miền Trung

TPO - Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ liên tiếp gây ra tại các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, tinh thần "lá lành đùm lá rách" đã một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người dân Gia Lai.

Tại các làng chài ven biển, các nhóm thiện nguyện và người dân tự nguyện chung tay chuẩn bị nhu yếu phẩm, góp phần sẻ chia khó khăn cùng đồng bào vùng lũ .

Từ đêm qua, căn nhà nhỏ của bà Phan Thị Thùy (47 tuổi, ở xã đảo Nhơn Châu, hay còn gọi là Cù Lao Xanh), trở nên nhộn nhịp, ấm cúng lạ thường.

Mỗi người một tay, tất bật chuẩn bị từng mẻ cá cơm rim, một món ăn quen thuộc của người miền biển để đóng gói gửi đến người dân vùng ngập lụt.

Cá cơm khô rim, món quà người dân xã đảo Nhơn Châu gửi tặng người dân vùng ngập lụt.

Bà Thùy chia sẻ: “Chúng tôi không có gì nhiều, chỉ mong chút hương vị quê nhà này sẽ giúp bà con ấm lòng trong những ngày khó khăn”.

Hiện, 150kg cá cơm khô sau khi rim đã được đóng gói đưa vào đất liền ở Quy Nhơn để chuyển ra hỗ trợ người dân vùng lũ.

Người dân Nhơn Châu đóng gói để kịp thời mang đi hỗ trợ cho người dân vùng ngập lụt.

Theo ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, dù vật chất không nhiều nhưng tấm lòng của người dân rất trân trọng, đáng quý, thể hiện rõ tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Còn tại làng chài Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Văn Sáng cũng đang tất bật chất hơn 8 tấn hàng (gồm mì tôm, sữa, nước, bánh ngọt) lên xe.

Bên cạnh đó, nhóm cũng chuẩn bị áo phao, đèn pin các phương tiện như ca nô, mô tô để lên đường cứu trợ người dân Huế.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm được đưa lên xe để chuẩn bị đi hỗ trợ người dân vùng ngập lụt ở Huế.

Được biết, đây không phải là lần đầu nhóm của anh Sáng thực hiện các chuyến xe nghĩa tình. Trước đây, nhóm cũng đã triển khai nhiều đợt hỗ trợ tương tự. Gần đây nhất là nhóm đã đến với người dân người dân vùng ngập lụt một số tỉnh của Bắc Trung Bộ, sau bão số 10.