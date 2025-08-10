‘Chung tay vì cộng đồng’: Mang niềm vui đến bà con khó khăn tại TPHCM

TPO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Tân Thuận (TPHCM) phối hợp với báo Tiền Phong và các đơn vị tổ chức chương trình “Chung tay vì cộng đồng” lần 1, năm 2025. Chương trình nhằm mang đến những phần quà thiết thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Chương trình diễn ra sáng 10/8 tại trường THCS Huỳnh Tấn Phát (số 488 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, TPHCM).

Phường Tân Thuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ ba phường Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây và Bình Thuận, Quận 7 cũ.

Ông Võ Khắc Bình - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Tân Thuận - cho biết chương trình gồm nhiều hoạt động: trao tặng quà cho 333 gia đình là các hộ dân cận nghèo, thoát nghèo; trao tặng dụng cụ học tập cho 55 em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, thăm khám các bệnh lý về: Mắt, răng, tư vấn về rối loạn tiền đình có nguy cơ trầm cảm và tâm thần nhẹ dành cho 300 người dân, hội viên cựu chiến binh và người cao tuổi.

Ông Võ Khắc Bình phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Văn Tiệp)

Chương trình “Chung tay vì cộng đồng” lần 1, năm 2025 còn nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Rất đông người dân đến tham gia chương trình. Ảnh: Văn Tiệp.

Điểm nhấn của trình là gian hàng “0 đồng” để chia sẻ các đồ dùng, vật dụng cho người dân có nhu cầu; gian hàng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với nhiều ưu đãi về giá, đa dạng các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu; khu vực “Cắt tóc miễn phí”; khu vực “Bếp ăn yêu thương” phát 300 suất ăn nghĩa tình; khu vực hướng dẫn miễn phí “Thanh toán trực tuyến”…

“Hơn 300 người dân, thiếu nhi đến tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình cũng được nhận quà tặng, các tặng phẩm từ Ban tổ chức chương trình”, ông Bình cho biết thêm.

300 phần quà được trao cho người dân, thiếu nhi tại chương trình. (Ảnh: Văn Tiệp)

Là một trong số những tình nguyện viên có mặt rất sớm tại khu vực gian hàng “0 đồng”, Minh Châu (sinh viên năm 4, trường ĐH Tài chính - Marketing) cho biết, vừa tham gia các hoạt động Mùa hè xanh về và khi biết chương trình cần tình nguyện viên hỗ trợ, bạn đã đăng ký tham gia.

Minh Châu chia sẻ: “Mình thấy gian hàng “0 đồng” rất ý nghĩa. Mình rất vui khi thấy nhiều người dân đến gian hàng lựa đồ và chọn được những món phù hợp. Mình mong có thêm nhiều chương trình chia sẻ với cộng đồng như thế này”.

Minh Châu (giữa) cùng các bạn tình nguyện viên hỗ trợ cho gian hàng "0 đồng". (Ảnh: Văn Tiệp)

Ngày hội thu hút rất đông các bạn đoàn viên, sinh viên đến hỗ trợ các hoạt động. Cùng có mặt từ sớm hỗ trợ gian hàng “0 đồng”. Ngô Ý Vy (Khu phố 32, phường Tân Thuận) cho biết, cô rất háo hức khi tham gia hỗ trợ chương trình. “Thấy bà con phấn khởi nhận quà và được tham gia các chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí mình cảm thấy rất vui” - Vy chia sẻ.

Hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân tại chương trình. Ảnh: Văn Tiệp.

Có mặt tại khu khám bệnh miễn phí, bà Phạm Thị Hòa (66 tuổi, Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố 24) nói rằng chương trình như một ngày hội với nhiều hoạt động thiết thực. Bà đã thông báo rộng rãi cho bà con khu phố biết thông tin từ sớm để tham dự chương trình.

Hoạt động phát suất ăn miễn phí cho người dân tham gia chương trình.

Niềm vui của một em học sinh khi nhận quà từ chương trình.

“Hoạt động không chỉ có sự lan tỏa trong cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, thông qua các hoạt động kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm để cùng chung tay thực hiện những nhiệm vụ “mang tính nhân văn trong công tác xoá đói giảm nghèo” góp phần vào sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của phường Tân Thuận nói riêng và sự phát triển chung của TPHCM” – bà Hòa bày tỏ.