Vì sao hàng nghìn hồ sơ hỗ trợ nhiên liệu tàu cá xa bờ tại Huế chưa được xử lý?

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 2.300 hồ sơ chi trả tiền hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá khai thác xa bờ tại TP. Huế bị tồn đọng kéo dài trong nhiều năm, do liên quan vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Thủy sản thành phố.

Theo Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, nguyên nhân khiến việc chi trả tiền hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân bị chậm trễ là do toàn bộ hồ sơ tàu cá đã bị cơ quan công an thu giữ để phục vụ công tác điều tra, khiến đơn vị thẩm định không đủ căn cứ pháp lý để trình duyệt, giải ngân theo quy định.

tau-ca-1.jpg
Chủ tàu cá tại Huế chờ hỗ trợ nhiên liệu﻿ trong thời gian dài.

Cụ thể, tháng 9/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Công an TP. Huế) đã khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Thủy sản (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế). Quá trình điều tra, toàn bộ hồ sơ liên quan đến tàu cá khai thác xa bờ được thu giữ, dẫn đến việc chi trả tiền hỗ trợ nhiên liệu bị “đóng băng”.

Trong quý I/2024, địa phương đã chi trả khoảng 15 tỷ đồng tiền hỗ trợ nhiên liệu cho các tàu cá đủ điều kiện theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 1.064 hồ sơ của năm 2024 và 1.319 hồ sơ của năm 2025 chưa thể giải quyết do hồ sơ gốc dùng phục vụ công tác điều tra.

Trước thực trạng này, UBND TP. Huế đã có văn bản đề nghị cơ quan công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm hoàn trả hồ sơ để làm cơ sở tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân theo quy định.

tau-ca-2.jpg
Nhiều bị can trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Thủy sản TP. Huế bị khởi tố. Ảnh: T.H.

Liên quan vụ án, tháng 9/2024, cơ quan công an tại TP. Huế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng là cán bộ đăng kiểm thuộc Chi cục Thủy sản và lãnh đạo doanh nghiệp liên quan về hành vi nhận hối lộ theo khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một cán bộ khác của Chi cục Thủy sản thành phố.

Đến tháng 8/2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm hai lãnh đạo Chi cục Thủy sản TP. Huế về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong khi các sai phạm đang được xử lý, nhiều ngư dân tại Huế cho biết việc chậm chi trả tiền hỗ trợ nhiên liệu kéo dài khiến họ phải vay mượn để mua dầu, trả công bạn thuyền khi vươn khơi bám biển. Bên cạnh đó, không ít tàu cá buộc phải nằm bờ.

Ngư dân TP. Huế hiện kiến nghị các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân chi trả tiền hỗ trợ nhiên liệu để bảo đảm quyền lợi chính đáng, giúp họ yên tâm vươn khơi, bám biển.

Ngọc Văn
