Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, quyết gỡ ‘thẻ vàng’

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương rà soát tất cả các tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản, tàu cá thuộc nhóm nguy cơ vi phạm IUU cao để lập danh sách, không cho xuất bến đi khai thác thủy sản...

Phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), có tổng cộng 486 tàu thuyền (trong đó 107 tàu cá có chiều dài trên 15m; 379 tàu cá có chiều dưới từ 15m).

Qua rà soát, hiện có 35 tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản. Trong đó 15 tàu cá cải hoán và 20 tàu cá không đủ điều kiện về thủ tục khai thác (tàu cá “2 không”: không đăng kiểm, không giấy phép).

Hiện, UBND phường đã phân công cho các cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi từng chiếc tàu, giám sát chủ tàu thực hiện các nội dung cam kết.

Các cán bộ cũng được giao nhiệm vụ chụp ảnh vị trí neo đậu của tàu, gửi vào nhóm Zalo của Ban chỉ đạo IUU để báo cáo tình hình.

Ông Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn kiểm tra công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp tại các khu vực tàu thuyền neo đậu trên địa bàn sáng 23/10. Ảnh: Trương Định

Ông Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn cho biết, địa phương quán triệt rõ trách nhiệm từng cán bộ, đảng viên trong việc quản lý tàu cá. Đảng ủy phường đã họp 4 lần để chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giám sát, không để xảy ra vi phạm IUU. Mục tiêu là làm chặt, làm thật để góp phần cùng tỉnh và cả nước gỡ "thẻ vàng" EU.

Từ ngày 16 - 22/10, phường Quy Nhơn đã chỉ đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng & Đô thị tổ chức mời 54 chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản để triển khai việc chi hỗ trợ ổn định đời sống cho chủ tàu cá và hộ gia đình có tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

Theo đó, đã phê duyệt đợt 1 với 35 tàu cá đủ hồ sơ nhận tiền. Đến nay 26 tàu cá nhận tiền hỗ trợ với tổng số tiền 130 triệu đồng; đồng thời các tàu cá cam kết thực hiện di chuyển tàu cá về nơi neo đậu tập trung.

Phân công cán bộ giám sát chặt chẽ

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã giao xã, phường ven biển phối hợp với Sở NN&MT, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát tất cả các tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản, tàu cá thuộc nhóm nguy cơ vi phạm IUU cao để lập danh sách, không cho xuất bến đi khai thác thủy sản, đồng thời thực hiện hỗ trợ ổn định đời sống ngư dân theo chính sách của tỉnh.

Trường hợp chủ tàu cá không chấp hành thì có biện pháp bắt buộc đưa tàu về nơi neo đậu tập trung tại địa phương, phân công các lực lượng chức năng quản lý, giám sát chặt và không cho số tàu cá này ra khơi hoạt động.

Gia Lai quản lý chặt chẽ tàu cá. Ảnh: Trương Định

Đối với các tàu cá đang neo đậu tại bãi ngang, lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND các phường: Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Hoài Nhơn Đông và xã Phù Mỹ Đông lập danh sách quản lý, đưa tàu về khu vực neo đậu tập trung (lắp camera giám sát), phân công cán bộ giám sát chặt chẽ, không cho xuất bến, thực hiện hỗ trợ ổn định đời sống theo chính sách của tỉnh.

Đối với số tàu cá đang neo đậu tại các tỉnh phía Nam nhiều năm không về Gia Lai, giao Sở NN&MT tham mưu văn bản cho UBND tỉnh trước ngày 25/10 để báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quản lý chặt số tàu cá nêu trên.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tăng cường giám sát tàu cá trên hệ thống, bố trí lực lượng giám sát 24/24h nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý nếu tàu cá vi phạm. Sở NN&MT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tàu cá vượt ranh giới khai thác, tàu cá mất kết nối VMS (trên 6h không báo cáo vị trí về bờ) cho Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh để xử phạt vị phạm hành chính theo quy định…