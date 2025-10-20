Hungary ủng hộ EU gỡ bỏ thẻ vàng IUU với hải sản Việt Nam

TPO - Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo khẳng định Quốc hội Hungary sẽ hỗ trợ thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Chiều 20/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo.

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Hungary dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng, kiến thiết và phát triển đất nước hiện nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Hungary, đối tác ưu tiên hàng đầu, đồng thời là Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hungary trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2018.

Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn các cấp, gồm cả cấp cao. Kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng của quan hệ hai nước với kim ngạch hai chiều từ năm 2020-2024 ở mức khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hoá, môi trường… tiếp tục đạt nhiều tiến triển tốt đẹp.

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hungary, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục cùng phối hợp để tạo hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho các nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đáp ứng lợi ích chung của hai quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh khác nhau để củng cố tin cậy chính trị; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch và thúc đẩy giao lưu nhân dân để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có thể bổ sung, hỗ trợ nhau.

Toàn cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Nhật Minh

Nhất trí với những đề xuất của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết cơ quan lập pháp hai nước sẽ phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD trong thời gian tới; khẳng định Quốc hội Hungary sẽ hỗ trợ thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đánh giá cao đóng góp của Cộng đồng người Việt tại Hungary đối với kinh tế - xã hội của sở tại và khẳng định Quốc hội, chính quyền các cấp của Hungary sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng.

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam và Hungary sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, trong khuôn khổ ASEAN-EU.

Hai bên khẳng định ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, để giữ vững ổn định, an ninh tại mỗi khu vực.