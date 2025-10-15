Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

An Giang tuyên truyền chống khai thác IUU từ ngư dân đến học sinh

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang đang tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân và siết chặt kiểm tra, kiểm soát tại các vùng biển trọng điểm, nhằm ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Từ xóm chài đến trường học, ý thức bảo vệ ngư trường, chủ quyền biển đảo đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng ven biển.

Thực hiện cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Dầu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) thường xuyên xuống tận xóm chài, lên từng tàu cá để tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật về chống khai thác IUU.

1-5.jpg
Tổ công tác của Đồn Biên phòng tổ chức họp dân tại khu dân cư để tuyên truyền các văn bản pháp luật và nội dung liên quan đến chống khai thác IUU.

Khu vực biển phía Bắc đảo Phú Quốc là địa bàn trọng điểm, có vùng nước lịch sử chung với Campuchia, hoạt động khai thác sôi động nên công tác tuyên truyền, kiểm tra được xác định là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên.

Trung tá Nguyễn Thanh Son - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Dầu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), cho biết, hằng ngày, biên phòng phối hợp chặt với các lực lượng và đoàn thể địa phương, tăng cường bám nắm địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến từng ngư dân.

Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 12 buổi họp dân, 31 buổi tuyên truyền nhỏ lẻ, vận động hàng ngàn ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Hơn 1.500 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền được phát tận tay bà con. Các tổ kiểm soát siết chặt kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, yêu cầu ghi nhật ký khai thác trước khi xuất bến.

“Giờ ra khơi ai cũng chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, ngư cụ, không vi phạm quy định để bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển, đảo”, ông Huỳnh Cư - ngư dân Đặc khu Kiên Hải nói.

Không chỉ dừng lại ở ngư dân, Đồn Biên phòng Hòn Sơn (An Giang) còn mở rộng tuyên truyền đến học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn.

Tại các trường học, cán bộ Biên phòng truyền đạt tác hại của khai thác IUU, phân tích hành vi vi phạm như sử dụng ngư cụ cấm, đánh bắt sai vùng, không ghi nhật ký khai thác… Nhiều học sinh trở thành cầu nối tích cực tuyên truyền IUU tới người thân, gia đình.

2-11.jpg
Cán bộ trạm kiểm soát đồn Biên phòng Gành Dầu, phát tờ rơi cho chủ tàu, tài công nội dung liên quan đến chống khai thác IUU.

Em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh - học sinh lớp 12, Trường THPT Lại Sơn (Hòn Sơn), chia sẻ: “Thông qua các buổi sinh hoạt, chúng em hiểu rõ hơn về tác hại của khai thác IUU. Về nhà, em thường kể lại cho cha mẹ nghe để cùng chấp hành nghiêm quy định, góp phần gỡ ‘thẻ vàng’ cho ngành thủy sản”.

Lực lượng Biên phòng toàn tỉnh An Giang cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm, hỗ trợ ngư dân lắp thiết bị giám sát hành trình. Tuyệt đối không ký xuất bến cho bất kỳ tàu cá ra khơi khi chưa hoàn tất đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Từ nay đến cuối năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục duy trì cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, siết chặt kiểm soát, vận động ngư dân cùng chính quyền chung tay gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

1-6-1-4840.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Hòn Sơn tuyên truyền chống khai thác IUU tại điểm trường THCS-THPT Lại Sơn, Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Ảnh: Tiến Vinh.
Nhật Huy
#An Giang #biên phòng #tuyên truyền #IUU #học sinh #ngư dân

