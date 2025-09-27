Quảng Trị xử phạt 4 thuyền trưởng tàu cá 877 triệu đồng

TPO - Bộ đội biên phòng Quảng Trị vừa xử phạt 4 thuyền trưởng tàu cá TP Hồ Chí Minh, tổng cộng gần 877 triệu đồng, do vi phạm hành vi khai thác thủy sản trái phép, không khai báo và không được quản lý theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế (IUU); đồng thời tịch thu hơn 4.500 lít dầu DO.

Ngày 27/9, Đại tá Trịnh Thanh Bình - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Văn Phố - tàu cá BV-92476. TS; Bùi Vinh Quang - tàu cá BV-92475.TS; Mai Vân - tàu cá BV-92997.TS; Phạm Văn Tuấn - tàu cá BV-90454.TS (tất cả đều trú ở TP Hồ Chí Minh), với tổng số tiền xử phạt gần 876,75 triệu đồng và tịch thu 4.594 lít dầu DO.

4 tàu cá vi phạm của ngư dân TPHCM.

Các thuyền trưởng nói trên bị phạt do có nhiều hành vi vi phạm như: Vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; thuyền trưởng, máy trưởng không có văn bằng, chứng chỉ; không chấp hành kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng; vận chuyển dầu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, lực lượng BĐBP Quảng Trị phối hợp Hải đoàn 38/BĐBP phát hiện, điều tra và xác minh các vi phạm của 4 tàu cá ở TP Hồ Chí Minh có hành vi vi phạm về IUU.

Biên phòng Quảng Trị làm việc với 4 thuyền trưởng tàu cá TPHCM.

Theo BĐBP Quảng Trị, việc xử lý nghiêm góp phần răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, xây dựng môi trường khai thác thủy sản an toàn, bền vững.

Đây cũng là thông điệp về quyết tâm của Việt Nam trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).