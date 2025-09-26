Gia Lai: Ngư dân góp phần quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch biển

TPO - Ông Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết, chương trình không chỉ hướng đến ngư dân mà còn góp phần quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch biển của tỉnh.

Ngày 26/9, UBND tỉnh Gia Lai, Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Được biết, đây là địa phương có biển thứ 6 trong năm 2025 tổ chức chương trình này, cũng là địa phương cuối cùng mà chương trình đến với bà con ngư dân ở các tỉnh thành có biển.

Gia Lai có 134 km bờ biển, trong đó có 14 xã, phường ven biển phát triển nghề cá. Vùng biển Gia Lai có trữ lượng cá nổi, cá đáy, tôm, mực,… khá đa dạng và phong phú. Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 5.800 tàu cá, với trên 39.000 lao động (đứng thứ 3 trên cả nước). Trong đó, tàu có chiều dài từ 15 m trở lên có hơn 3.000 tàu.

Tỉnh Gia Lai có nghề cá phát triển. Ảnh: Trương Định

Theo ông Dương Mah Tiệp, bên cạnh những kết quả đạt được, ngư dân tỉnh Gia Lai vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Chi phí sản xuất cao, điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng chặt chẽ.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), thì vai trò và ý thức chấp hành của ngư dân có ý nghĩa hết sức quan trọng.

“Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình bằng những hành thiết thực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm chương trình thành công. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đời sống ngư dân, hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề và nhất là nâng cao nhận thức pháp luật, nhằm xây dựng một cộng đồng ngư dân văn minh, chủ động hội nhập, phát triển kinh tế biển bền vững, góp phần thực hiện nghiêm túc các quy định quốc tế về khai thác thủy sản, sớm gỡ “thẻ vàng” IUU theo chỉ đạo của Chính phủ”, ông Tiệp nói.

Theo ông Mai Ngọc Phước - Tổng Biên tập báo Pháp luật TPHCM, mục tiêu của chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” là kiên trì tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân hiểu và vận dụng đúng pháp luật trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp, góp phần gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

Ngoài ra, chương trình còn hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, giúp ngư dân tiếp cận những phương thức sản xuất tiên tiến, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Ông Dương Mah Tiệp (bên phải) và ông Mai Ngọc Phước trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Trương Định

Tại chương trình, BTC trao tặng 100 phần quà cho ngư dân, cùng 30 suất học bổng (mỗi suất học bổng gồm 2 triệu tiền mặt, ba lô và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.